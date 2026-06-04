O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou nesta quinta-feira (4) o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte de Henry Borel, de 4 anos. Ele foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado e por um dos crimes de tortura atribuídos a ele durante o processo.

Monique Medeiros, mãe de Henry, foi condenada por omissão diante da tortura sofrida pelo filho e recebeu pena de 1 ano e 4 meses de detenção, já considerada cumprida. Em relação à acusação de homicídio, os jurados desclassificaram o crime para homicídio culposo, e a juíza Elizabeth Machado Louro aplicou perdão judicial a ela.

Jairinho ainda foi condenado a pagar R$ 400 mil em indenização por danos morais ao pai da criança, Leniel Borel. O Ministério Público irá recorrer da decisão por não concordar com o perdão judicial para Monique. A defesa de Jairinho também afirmou que entrará com recurso na Justiça para questionar o resultado do julgamento.

Cronologia resumida dos fatos