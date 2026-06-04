O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou nesta quinta-feira (4) o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte de Henry Borel, de 4 anos. Ele foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado e por um dos crimes de tortura atribuídos a ele durante o processo.
Monique Medeiros, mãe de Henry, foi condenada por omissão diante da tortura sofrida pelo filho e recebeu pena de 1 ano e 4 meses de detenção, já considerada cumprida. Em relação à acusação de homicídio, os jurados desclassificaram o crime para homicídio culposo, e a juíza Elizabeth Machado Louro aplicou perdão judicial a ela.
Jairinho ainda foi condenado a pagar R$ 400 mil em indenização por danos morais ao pai da criança, Leniel Borel. O Ministério Público irá recorrer da decisão por não concordar com o perdão judicial para Monique. A defesa de Jairinho também afirmou que entrará com recurso na Justiça para questionar o resultado do julgamento.
Cronologia resumida dos fatos
Março de 2021: Henry Borel, de 4 anos, morre com múltiplas lesões após dar entrada em um hospital no Rio, levado por sua mãe, Monique Medeiros, e pelo padrasto, Dr. Jairinho.
Abril de 2021: Investigações e laudos apontam agressões severas no apartamento do casal; Monique e Jairinho são presos preventivamente pelo crime.
Novembro de 2022: A Justiça do Rio decide que o casal deve ir a júri popular após ouvir dezenas de testemunhas ao longo do processo.
Junho de 2026: Após 11 dias de julgamento, o júri condena Dr. Jairinho a mais de 43 anos de prisão por homicídio e tortura, enquanto Monique recebe perdão judicial pela tortura por omissão.