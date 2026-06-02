Arealva - Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante, na tarde desta terça-feira (2), após invadir uma escola municipal de educação infantil (Emei) em Arealva (41 quilômetros de Bauru) e protagonizar uma série de agressões, ameaças e atos de vandalismo dentro da unidade de ensino.
Segundo o registro policial, a ocorrência teve início após a direção da Emei Benedito do Amaral Campos, no Centro, entrar em contato com a mãe de um aluno de 4 anos, que necessita de acompanhamento especial, para informar que a criança não estaria em condições emocionais de permanecer em sala de aula.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência (BO), a mulher teria afirmado, por telefone, que não poderia buscar o filho. Pouco tempo depois, porém, ela compareceu inesperadamente à escola e entrou no prédio sem autorização, aproveitando-se de um portão que estava parcialmente aberto.
Ao chegar à diretoria, a suspeita teria partido para cima da diretora da unidade, de 53 anos, agarrando-a pelos cabelos e tentando atacá-la com uma caneta. Funcionárias da escola intervieram para conter a agressão.
Durante a confusão, uma servidora de 57 anos sofreu ferimentos no pé e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Arealva, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Outra funcionária, de 43 anos, relatou ter sido atingida por uma mesa, mas não sofreu lesões.
Ainda conforme a polícia, a mulher também provocou danos ao patrimônio público, derrubando um monitor e uma impressora, arrancando um armário fixado na parede e arremessando cadeiras pelo ambiente. A situação só foi controlada com a ajuda do marido da suspeita e, posteriormente, de policiais militares acionados para atender a ocorrência.
Na delegacia, a mulher declarou estar emocionalmente abalada devido às frequentes convocações da escola relacionadas ao comportamento do filho e também por ter perdido o emprego recentemente. Ela admitiu estar nervosa, mas minimizou as agressões praticadas contra as servidoras.
Após ouvir testemunhas, vítimas e a própria investigada, o delegado Roberto Cabral Medeiros autuou a mulher em flagrante por lesão corporal, injúria racial, ameaça, dano qualificado ao patrimônio público e desacato. Ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Avaí, onde permaneceu à disposição da Justiça.