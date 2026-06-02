Arealva - Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante, na tarde desta terça-feira (2), após invadir uma escola municipal de educação infantil (Emei) em Arealva (41 quilômetros de Bauru) e protagonizar uma série de agressões, ameaças e atos de vandalismo dentro da unidade de ensino.

Segundo o registro policial, a ocorrência teve início após a direção da Emei Benedito do Amaral Campos, no Centro, entrar em contato com a mãe de um aluno de 4 anos, que necessita de acompanhamento especial, para informar que a criança não estaria em condições emocionais de permanecer em sala de aula.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência (BO), a mulher teria afirmado, por telefone, que não poderia buscar o filho. Pouco tempo depois, porém, ela compareceu inesperadamente à escola e entrou no prédio sem autorização, aproveitando-se de um portão que estava parcialmente aberto.