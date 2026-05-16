Do mesmo modo que JC mudou se enquadrando em uma nova realidade passando de diário a semanal com maior número de paginas selecionando e mantendo o seu alto nível de publicações, fato que deve também ter ocorrido com todos os jornais regionais do pais, o colaborador avulso no qual me incluo também deverá compreender e ajustar-se.

É evidente que também houve mudanças nas edições dos grandes periódicos das capitais. Prova de meu enquadramento é esta matéria em que tratarei de dois assuntos.

Quanto ao primeiro, refiro-me à “Prova de Vida” que funcionários aposentados e pensionistas de órgãos oficiais estaduais como AFPESP, INSS e outros órgãos previdenciários são obrigados a fazer no mês em que fazem aniversário, sem o que ficarão sem receber os proventos do respectivo mês, causa que tem provocado incontáveis problemas nos minguados orçamentos familiares.