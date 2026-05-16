Prezados colegas assistentes sociais. Por este dia 15 de maio de 2026, quero parabenizar a todos os profissionais do Serviço Social que, neste ano, celebra 90 anos de trajetória; uma profissão marcada pela evolução de uma prática tida como filantrópica para uma prática assentada em um Projeto Ético Político com forte visão crítica da realidade, compromissada com a democracia, com os direitos humanos e justiça social.
O profissional de Serviço Social destaca-se, em seu trabalho, contra toda e qualquer desigualdade, com a unidade na diversidade, numa trajetória de lutas, de rupturas e de construções teórico metodológicas com objetivos de convivência social, direto de ser e participação social.
Não podemos esquecer da Lei Federal que regulamenta a profissão: Lei 8662 de 07 de junho de 1993, estabelecendo competências, atribuições privativas, princípios éticos e exigindo formação superior. Esta Lei traz alguns pontos chaves para a profissão, dentre eles: Competências em realizar diagnósticos sociais, planejar e executar políticas sociais, elaborar laudos, pareceres técnicos e perícias sociais; Atribuições Privativas que são atividades que apenas o assistente social habilitado pode exercer, como a coordenação de Cursos de Serviço Social, assessoria técnica, vistorias e supervisão de estagiários.
Ética e Sigilo com base nesta Lei que está atrelada ao Código de Ética, garantindo o sigilo e a defesa dos direitos da população. Fiscalização em que o exercício da profissão é fiscalizado pelo conjunto CFESS (Conselho Federal do Serviço Social) e CRESS (Conselho Regional de Serviço Social). Legislação Complementar em que se assenta a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e que, também, rege a atuação do profissional na área social.
O Serviço Social fundamenta-se, ainda, em 3 pilares: o da Proteção Social, buscando a garantia à vida, a redução de riscos e danos; a Vigilância Socioassistencial na análise territorial de riscos e vulnerabilidades; na Defesa de Direitos na garantia ao acesso aos direitos sociais e cidadania plena. Assim, o Serviço Social tem a missão de garantir a proteção social aos cidadãos; ou seja, apoio a indivíduos, famílias e comunidades no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.
Contudo, o Serviço Social se destaca por muitos desafios que rondam a profissão, à exemplo da precarização do trabalho, das limitações dos recursos oferecidos pelas políticas públicas, pela grande quantidade de demandas por serviços e pela própria pressão profissional.
O Serviço Social, nestes 90 anos, produziu uma linda trajetória de lutas, reconhecimentos e conquistas. Amadureceu em suas três principais dimensões; a dimensão teórico metodológica, a dimensão ético política e a dimensão técnico operativa.
Desde origens do Serviço Social, a profissão, que foi conservadora, atrelada à Igreja Católica e, assim, bastante filantrópica, fez com que ocorresse a ruptura com tal projeto conservador, expressando-se, no Brasil, primeiro pelo pensamento chamado fenomenológico, até chegar nas bases teóricas do estudioso Karl Marx.
Esta ruptura fundamental com o conservadorismo até as teorias de Marx, teve como marco o ano de 1979 no III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, ocorrido em São Paulo, em que ferventava o período de luta contra a ditadura e sim pela redemocratização do país e, os assistentes sociais, reconheceram-se como trabalhadores e na luta com e para os trabalhadores.
Assim, historicamente, o Serviço Social construiu o seu Projeto Ético Político abarcado nas três dimensões já citadas; bem como do seu Código de ética, através da Lei que regulamenta a profissão e, até mesmo, através das Diretrizes Curriculares que orientam a formação profissional e, pode-se acrescer todas as produções intelectuais que foram e são altamente relevantes na construção dessa tão importante profissão no Brasil.
O Serviço Social vem se reinventado a cada dia, vem acompanhando o movimento da sociedade brasileira e, com isso, contribuindo para com a sociedade como um todos.
Foca as suas ações na classe trabalhadora, mas, também, apresenta os suportes teóricos e metodológicos para uma reflexão crítica sobre a sociedade capitalista, sobre o papel do Estado e das próprias políticas sociais públicas; o que, de forma relevante, contribui com as ciências sociais para a formação profissional do Serviço Social.
Ouve-se dos assistentes sociais reflexões muito fortes: "Onde há direitos, há um assistente social". "Ser assistente social é acreditar na força coletiva para mudar realidades". "O assistente social é aquele que faz, da profissão, um ato diário de resistência e humanidade, de cuidados e de esperança".
Parabéns a todos os valorosos profissionais do Serviço Social!