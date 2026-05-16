Prezados colegas assistentes sociais. Por este dia 15 de maio de 2026, quero parabenizar a todos os profissionais do Serviço Social que, neste ano, celebra 90 anos de trajetória; uma profissão marcada pela evolução de uma prática tida como filantrópica para uma prática assentada em um Projeto Ético Político com forte visão crítica da realidade, compromissada com a democracia, com os direitos humanos e justiça social.

O profissional de Serviço Social destaca-se, em seu trabalho, contra toda e qualquer desigualdade, com a unidade na diversidade, numa trajetória de lutas, de rupturas e de construções teórico metodológicas com objetivos de convivência social, direto de ser e participação social.

Não podemos esquecer da Lei Federal que regulamenta a profissão: Lei 8662 de 07 de junho de 1993, estabelecendo competências, atribuições privativas, princípios éticos e exigindo formação superior. Esta Lei traz alguns pontos chaves para a profissão, dentre eles: Competências em realizar diagnósticos sociais, planejar e executar políticas sociais, elaborar laudos, pareceres técnicos e perícias sociais; Atribuições Privativas que são atividades que apenas o assistente social habilitado pode exercer, como a coordenação de Cursos de Serviço Social, assessoria técnica, vistorias e supervisão de estagiários.