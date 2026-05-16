A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 50 anos durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliar realizado na quinta-feira (15), no bairro Jardim Nova Estância, em Barra Bonita. Na ação, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 181 mil em dinheiro em espécie, além de drogas, veículos e materiais ligados ao tráfico.
A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), após trabalho investigativo que reuniu informações técnicas e elementos de prova que embasaram a decisão judicial. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram grande quantia em dinheiro, embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de drogas, dispositivos eletrônicos e outros objetos considerados relevantes para a investigação.
Um veículo que estava na garagem da residência também foi apreendido. Segundo a Polícia Civil, o automóvel era utilizado para o transporte de entorpecentes. No interior do carro, os agentes encontraram uma porção de cocaína, posteriormente confirmada por perícia. Além disso, foram apreendidos telefones celulares, pendrives e um simulacro de arma de fogo.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Barra Bonita, onde teve a prisão em flagrante formalizada pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele permanece à disposição da Justiça.
Em nota, a Polícia Civil destacou que a ação reforça o trabalho de enfrentamento ao tráfico de drogas e o combate às organizações criminosas que atuam na região. A corporação também ressaltou a importância das denúncias anônimas feitas pela população para auxiliar nas investigações e fortalecer a segurança pública.