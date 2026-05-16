A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 50 anos durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliar realizado na quinta-feira (15), no bairro Jardim Nova Estância, em Barra Bonita. Na ação, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 181 mil em dinheiro em espécie, além de drogas, veículos e materiais ligados ao tráfico.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), após trabalho investigativo que reuniu informações técnicas e elementos de prova que embasaram a decisão judicial. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram grande quantia em dinheiro, embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de drogas, dispositivos eletrônicos e outros objetos considerados relevantes para a investigação.

Um veículo que estava na garagem da residência também foi apreendido. Segundo a Polícia Civil, o automóvel era utilizado para o transporte de entorpecentes. No interior do carro, os agentes encontraram uma porção de cocaína, posteriormente confirmada por perícia. Além disso, foram apreendidos telefones celulares, pendrives e um simulacro de arma de fogo.