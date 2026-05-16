O Brasil tem hoje 213,4 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Seguindo a lógica, esse número cresce a cada dia. A necessidade de leitos hospitalares deveria, hipoteticamente, crescer na mesma proporção.

Na prática, isso não ocorre, basta vermos que entre 2010 e 2023 o SUS, mesmo com a população crescendo, teve uma redução de 8% nos leitos de internação, caindo de 335 mil para 309 mil no período, no País.

Isso significa que o brasileiro estava ficando mais saudável? Pelo contrário, apesar dos avanços da medicina nossa saúde continua necessitando de cuidados.