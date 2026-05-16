A cantora bauruense Marthynha Ferraz apresenta no domingo, dia 17 de maio, às 10h, no Jardim Botânico de Bauru, o show gratuito "Marthynha Ferraz canta Nana Caymmi", um tributo emocionante à consagrada Nana Caymmi, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira.
O espetáculo celebra a trajetória e a profundidade artística de Nana, reunindo um repertório cuidadosamente selecionado com clássicos que marcaram gerações. A apresentação propõe um mergulho na intensidade interpretativa, na sofisticação musical e na emoção que sempre foram marcas registradas da artista homenageada.
A apresentação vai acontecer no dia 17 de Maio no Jardim Botânico de Bauru, reforçando o acesso democrático à cultura em um dos espaços mais simbólicos da cidade.
No palco, Marthynha é acompanhada por músicos reconhecidos da cena bauruense - Roger Pereira (piano), Adriano Martins (baixo) e Rael Silva (bateria) - que juntos criam uma atmosfera sofisticada e intimista, valorizando cada nuance das canções.
Além do espetáculo, o público terá a oportunidade de participar de um bate-papo com a artista ao final das apresentações. O momento propõe uma imersão na obra de Nana Caymmi, abordando aspectos de sua carreira, estilo interpretativo e legado na música brasileira.
O projeto se apresenta como uma experiência cultural completa, capaz de emocionar diferentes gerações, resgatar memórias afetivas e apresentar a novos públicos a grandiosidade de uma das vozes mais marcantes do país.
O apoio cultural é da ALLEGRO Associação Pró Música de Bauru e a realização é da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura e do Programa de Estímulo à Cultura.
SERVIÇO
Show: "Marthynha Ferraz canta Nana Caymmi"
Local: Jardim Botânico de Bauru
Data: 17 de maio - domingo
Horário: 10h
Redes Sociais Marthynha: https://www.facebook.com/share/1AnGby3Nmt/ e https://www.instagram.com/marthy.ferraz/