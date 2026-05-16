A cantora bauruense Marthynha Ferraz apresenta no domingo, dia 17 de maio, às 10h, no Jardim Botânico de Bauru, o show gratuito "Marthynha Ferraz canta Nana Caymmi", um tributo emocionante à consagrada Nana Caymmi, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira.

O espetáculo celebra a trajetória e a profundidade artística de Nana, reunindo um repertório cuidadosamente selecionado com clássicos que marcaram gerações. A apresentação propõe um mergulho na intensidade interpretativa, na sofisticação musical e na emoção que sempre foram marcas registradas da artista homenageada.

A apresentação vai acontecer no dia 17 de Maio no Jardim Botânico de Bauru, reforçando o acesso democrático à cultura em um dos espaços mais simbólicos da cidade.