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NO ALAMEDA

Dupla Santo e Sudário apresenta tributo à Milionário & José Rico

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Os fãs de Milionário & José Rico já têm compromisso neste sábado (16), a partir das 20h. O Alameda Rodoserv Center abre as portas para os cantores Santo e Sudário realizarem um tributo mais que especial com os sertanejos.

Uma noite para cantar e se emocionar com as belas canções da dupla como "Estrada da Vida", "Sonhei com Você", "O Último Julgamento", "Solidão", "Caminhoneiro", "Tempestade de Paixão", "Lembrança" e muitas outras músicas que fazem sucesso até hoje.

SERVIÇO

Tributo "Milionário e José Rico", com Santo e Sudário, será neste sábado (16/05), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 34,90 (1º lote), R$ 39,90 (2º lote) e R$ 44,90 (3º lote).

Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.

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