Os fãs de Milionário & José Rico já têm compromisso neste sábado (16), a partir das 20h. O Alameda Rodoserv Center abre as portas para os cantores Santo e Sudário realizarem um tributo mais que especial com os sertanejos.

Uma noite para cantar e se emocionar com as belas canções da dupla como "Estrada da Vida", "Sonhei com Você", "O Último Julgamento", "Solidão", "Caminhoneiro", "Tempestade de Paixão", "Lembrança" e muitas outras músicas que fazem sucesso até hoje.

SERVIÇO