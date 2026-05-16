Os fãs de Milionário & José Rico já têm compromisso neste sábado (16), a partir das 20h. O Alameda Rodoserv Center abre as portas para os cantores Santo e Sudário realizarem um tributo mais que especial com os sertanejos.
Uma noite para cantar e se emocionar com as belas canções da dupla como "Estrada da Vida", "Sonhei com Você", "O Último Julgamento", "Solidão", "Caminhoneiro", "Tempestade de Paixão", "Lembrança" e muitas outras músicas que fazem sucesso até hoje.
SERVIÇO
Tributo "Milionário e José Rico", com Santo e Sudário, será neste sábado (16/05), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 34,90 (1º lote), R$ 39,90 (2º lote) e R$ 44,90 (3º lote).
Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.