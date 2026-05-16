Após duas vitórias consecutivas, o Noroeste subiu de patamar nesta Série D do Campeonato Brasileiro. De decepção, na época sob o comando do técnico mariliense Guilherme Alves, passou a ser um time vibrante, aguerrido e com padrão de jogo bem definido com o treinador Henrique Barcellos e o bauruense auxiliar-técnico Vaguinho. Agora, o grupo quer mais: a terceira vitória seguida neste sábado (16), às 17h, diante do Velo Clube, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela 7.ª rodada. O clube está com promoção de ingressos (veja abaixo).

A última vez que o Alvirrubro venceu três partidas consecutivas foi em agosto de 2025, pela Copa Paulista, quando enfileirou triunfos sobre Linense (2 a 0), Monte Azul (3 a 1) e União São João (1 a 0). Na ocasião, o técnico era o interino Pereira.

Neste momento, o Norusca ocupa a 3.ª colocação do Grupo 14, com 8 pontos. O time deve ter como reforço o volante Tauã Antunes, que retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem também pode voltar é o meio-campista Denner, ausente no último duelo devido a lesão. O centroavante Caio Mancha, que havia retornado de empréstimo, não fará parte do elenco. O atleta já foi anunciado pelo Manaus.