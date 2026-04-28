Botucatu - Após perseguição, policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) apreenderam, no início da tarde desta terça-feira (28), mais de 380 quilos de drogas, entre maconha, crack, haxixe e cocaína, em uma estrada rural da cidade. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante.

De acordo com o registro policial, investigações conduzidas pela delegacia especializada indicavam que o condutor de uma Saveiro branca traria entorpecentes para a cidade com acesso pela rodovia Alcides Soares.

Uma campana foi montada na via e, ao avistar as equipes, o suspeito desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, sendo acompanhado por viaturas da Polícia Civil e Guarda Civil Municipal (GCM).