Lins - Um estudante de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na noite desta segunda-feira (27), em Lins (102 quilômetros de Bauru), suspeito de simular o próprio sequestro para extorquir o pai, exigindo o pagamento de R$ 5 mil. Nesta segunda-feira (28), ele foi liberado pela Justiça na audiência de custódia para responder pelo crime em liberdade.

Segundo o registro policial, o pai do jovem procurou o plantão policial em estado de desespero alegando que o seu filho, estudante de Direito, teria entrado em contato com ele por chamada de WhatsApp dizendo que havia sido sequestrado por desconhecidos nas proximidades da faculdade onde estuda e que eles estariam exigindo R$ 5 mil para libertá-lo com vida.

O próprio jovem teria indicado uma conta bancária para a transferência do valor do resgate, que acabou sendo feita pelo pai, e afirmou que estaria em um cativeiro em Promissão. Policiais civis da cidade vizinha e de Lins foram acionados diante da gravidade da situação e iniciaram as diligências com o objetivo de localizar o estudante e os sequestradores.