Paulistânia - Um lenhador de 47 anos morreu, na manhã desta terça-feira (28), após ser atingido por um galho durante trabalho de corte de árvores com uma motosserra em uma fazenda na altura do quilômetro 263 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru).
Segundo o registro policial, o funcionário da propriedade, que era morador de Duartina, cortava os galhos de uma árvore com a motosserra quando, por razões a serem esclarecidas, um deles atingiu fortemente o seu peito. Ele foi socorrido por colegas e levado até a rodovia, onde equipes de socorro da concessionária Cart tentaram reanimá-lo.
Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também se deslocou até o local para o atendimento, mas o homem acabou não resistindo. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil acompanharam os trabalhos visando esclarecer as circunstâncias do acidente de trabalho.