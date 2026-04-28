O Noroeste informa que, a partir de reunião realizada na tarde desta terça-feira (28), encerra um ciclo, em comum acordo, com André Figueiredo, que exercia a função de Executivo de Futebol do Clube.

André Figueiredo chegou ao Norusca em agosto de 2025 para somar e contribuiu de forma significativa para a estruturação do Clube em diversos setores, tanto dentro quanto fora de campo.

Em palavras de despedida, André Figueiredo agradeceu a Adriel e aos irmãos Rodrigo e Reinaldo Mandaliti, destacando que sempre acreditou no projeto desde sua chegada, por considerá-lo grandioso.