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MAIS UM DE SAÍDA

Executivo de Futebol, André Figueiredo deixa o Noroeste

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas/Arquivo
André Figueiredo chegou ao Norusca em agosto de 2025
André Figueiredo chegou ao Norusca em agosto de 2025

O Noroeste informa que, a partir de reunião realizada na tarde desta terça-feira (28), encerra um ciclo, em comum acordo, com André Figueiredo, que exercia a função de Executivo de Futebol do Clube.

André Figueiredo chegou ao Norusca em agosto de 2025 para somar e contribuiu de forma significativa para a estruturação do Clube em diversos setores, tanto dentro quanto fora de campo.

Em palavras de despedida, André Figueiredo agradeceu a Adriel e aos irmãos Rodrigo e Reinaldo Mandaliti, destacando que sempre acreditou no projeto desde sua chegada, por considerá-lo grandioso.

O profissional ressaltou ainda que o ciclo se encerra neste momento, mas que deixa o clube com uma relação de portas abertas e respeito mútuo para o futuro.

Em nota, a Diretoria do Esporte Clube Noroeste SAF agradeceu o profissional pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade de sua carreira.

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