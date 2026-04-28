A solidariedade e o trabalho artesanal estarão em destaque na próxima terça-feira, dia 5 de maio, em Bauru. O Grupo Mania de Bordar promoverá um bazar beneficente na sede da Assenag, com toda a renda arrecadada destinada à Apae Bauru. Formado por senhoras que se dedicam à produção de peças artesanais bordadas e em crochê, o grupo levará ao público itens como toalhas de mesa e banho, panos de prato e outros produtos confeccionados manualmente.

De acordo com o presidente da Assenag, Edvaldo Lopes Ferraz, a iniciativa acontece em um momento oportuno para quem deseja presentear e, ao mesmo tempo, colaborar com uma causa social. “Estamos na antevéspera do Dia das Mães. É uma boa data e motivo para as pessoas colaborarem comprando nesse bazar no dia 5 de maio. Todo o valor arrecadado seguirá diretamente para a Apae Bauru”, destacou.

O bazar será realizado das 16h30 às 19h, na sede da Assenag, localizada na Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15, no bairro Altos da Cidade, em Bauru. Além de incentivar o artesanato local, o evento representa uma oportunidade para a comunidade contribuir com o trabalho desenvolvido pela Apae no atendimento e apoio a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.