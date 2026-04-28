30 de abril de 2026
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Bebê de 2 anos é agredido em creche de Bariri e polícia investiga

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Noticiantes Centro-Oeste Paulista
Diante da gravidade do caso, a Prefeitura de Bariri instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos
Diante da gravidade do caso, a Prefeitura de Bariri instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos

Um caso de agressão contra uma criança de dois anos em uma unidade municipal de ensino infantil chocou moradores de Bariri (65 quilômetros de Bauru). O episódio teria ocorrido na Creche Professora Nelly Chidid, localizada no Jardim Panorama. De acordo com informações da página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, a criança é acompanhada por uma monitora exclusiva, embora não possua laudo. Imagens de câmeras de segurança da unidade teriam registrado a agressão e, segundo relatos de pessoas que tiveram acesso ao vídeo, considerado forte, a monitora aparece ao lado de pelo menos duas auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs) enquanto o menino é agredido com tapas. As imagens não possuem áudio.

Diante da gravidade do caso, a Prefeitura de Bariri instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos e determinou o afastamento imediato das três funcionárias envolvidas.

Em nota oficial, o Executivo informou que as providências estão sendo conduzidas com a devida seriedade e responsabilidade. O comunicado também destacou que a preservação da identidade e integridade da criança é prioridade. "Reafirmamos o compromisso com a segurança, o bem-estar e a qualidade no atendimento às crianças da rede", conclui.

O Conselho Tutelar confirmou que foi acionado pela direção da creche e já ouviu a mãe da criança, orientando-a a registrar boletim de ocorrência. O órgão informou ainda que acompanha o caso, bem como o processo administrativo aberto pela prefeitura.

A Polícia Civil confirmou que a ocorrência foi registrado na Delegacia de Bariri na tarde desta terça-feira (28) e que as investigações estão em andamendo. O caso segue sob apuração da Polícia Civil.

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