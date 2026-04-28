Um caso de agressão contra uma criança de dois anos em uma unidade municipal de ensino infantil chocou moradores de Bariri (65 quilômetros de Bauru). O episódio teria ocorrido na Creche Professora Nelly Chidid, localizada no Jardim Panorama. De acordo com informações da página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, a criança é acompanhada por uma monitora exclusiva, embora não possua laudo. Imagens de câmeras de segurança da unidade teriam registrado a agressão e, segundo relatos de pessoas que tiveram acesso ao vídeo, considerado forte, a monitora aparece ao lado de pelo menos duas auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs) enquanto o menino é agredido com tapas. As imagens não possuem áudio.

Diante da gravidade do caso, a Prefeitura de Bariri instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos e determinou o afastamento imediato das três funcionárias envolvidas.

Em nota oficial, o Executivo informou que as providências estão sendo conduzidas com a devida seriedade e responsabilidade. O comunicado também destacou que a preservação da identidade e integridade da criança é prioridade. "Reafirmamos o compromisso com a segurança, o bem-estar e a qualidade no atendimento às crianças da rede", conclui.