30 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
EM ITAPUÍ

Homem dirige bêbado até delegacia para registrar BO e é preso

Por Julia Savian - Estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Testemunhas relataram que o motorista conduzia um Fiat Uno em zigue-zague e estacionou o veículo de forma irregular em frente à Delegacia de Itapuí
Testemunhas relataram que o motorista conduzia um Fiat Uno em zigue-zague e estacionou o veículo de forma irregular em frente à Delegacia de Itapuí

Itapuí - Nesta terça-feira (28), por volta das 13h, um homem de 55 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após dirigir até uma unidade policial em Itapuí (44 quilômetros de Bauru) para registrar um boletim de ocorrência (BO) em que seria vítima.

Segundo a Polícia Civil, antes mesmo de entrar na delegacia, testemunhas relataram que o motorista conduzia um Fiat Uno em zigue-zague e estacionou o veículo de forma irregular em frente ao prédio.

Já no interior da unidade policial, agentes perceberam sinais evidentes de embriaguez. De acordo com o registro, o homem apresentava odor etílico, fala arrastada, olhos avermelhados, dificuldade para se equilibrar e sonolência e chegou a cochilar quando falava com os policiais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu com um etilômetro, mas o condutor recusou o teste. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de medicamento controlado. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro, onde a avaliação médica confirmou o estado de embriaguez, apesar de ele ter se recusado a fazer o exame de sangue.

A autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante. Foi arbitrada uma fiança de R$ 1.621,00, mas o valor não foi pago. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

