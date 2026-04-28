Jaú - Na tarde desta terça-feira (28), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência na rua Lourenço Prado, região central de Jaú (47 quilômetros de Bauru), após uma criança de idade não informada ser encontrada trancada no interior de um veículo, com os vidros fechados, e apresentando sinais de desfalecimento.

Diante da emergência, populares que estavam no local quebraram o vidro do carro e conseguiram retirar a vítima, prestando socorro imediato.

A equipe policial chegou rapidamente e acompanhou a situação, ocasião em que a mãe da criança relatou ter se ausentado por curto período para auxiliar sua avó, de 92 anos, em deslocamento para consulta médica.