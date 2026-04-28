Bauru recebe nesta sexta-feira (1) uma programação especial em celebração ao Dia do Trabalhador. O evento é organizado pelo Coletivo Ação Libertária, Sindicato dos Servidores Municipais de Bauru (Sinserm) e Liga das Periferias, e será realizado a partir das 14h, na sede do Sinserm, na rua Araújo Leite, 15-39, no Centro.

A proposta do encontro é reunir trabalhadores e lideranças comunitárias em um espaço de mobilização, cultura e debate, com atividades voltadas ao fortalecimento da união entre a classe trabalhadora.

A programação contará com mesas de debates com líderes das comunidades, apresentações musicais com Amaranta e Bruno Clareto, além da participação especial de Letícia Chagas. O evento também terá apresentação de capoeira, praça de alimentação, feira de artesanato e venda de discos de vinil.