Um motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (28), durante uma operação na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru.
A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP), com apoio de equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária. Durante fiscalização, os policiais abordaram um veículo VW/Fox e localizaram aproximadamente 34,2 quilos de haxixe.
Segundo as autoridades, a droga estava escondida de forma dissimulada na lataria do carro e também no interior dos pneus, o que exigiu atenção redobrada da equipe durante a vistoria e apoio do Corpo de Bombeiros.
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Bauru, onde teve a prisão formalizada pelo crime de tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Federal, a operação evidencia a efetividade da atuação conjunta entre os órgãos de segurança no combate ao crime organizado.
A FICCO/SP é composta por diferentes instituições, incluindo a Polícia Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, atuando de forma integrada e com base em inteligência policial.