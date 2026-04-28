30 de abril de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Motorista é preso com mais de 34 kg de haxixe em Bauru; VÍDEO

Por Cássia Peres e Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na abertura da lataria
Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na abertura da lataria

Um motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (28), durante uma operação na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru.

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP), com apoio de equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária. Durante fiscalização, os policiais abordaram um veículo VW/Fox e localizaram aproximadamente 34,2 quilos de haxixe.

Segundo as autoridades, a droga estava escondida de forma dissimulada na lataria do carro e também no interior dos pneus, o que exigiu atenção redobrada da equipe durante a vistoria e apoio do Corpo de Bombeiros.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Bauru, onde teve a prisão formalizada pelo crime de tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Federal, a operação evidencia a efetividade da atuação conjunta entre os órgãos de segurança no combate ao crime organizado.

A FICCO/SP é composta por diferentes instituições, incluindo a Polícia Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, atuando de forma integrada e com base em inteligência policial.

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