Um motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (28), durante uma operação na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru.

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP), com apoio de equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária. Durante fiscalização, os policiais abordaram um veículo VW/Fox e localizaram aproximadamente 34,2 quilos de haxixe.

Segundo as autoridades, a droga estava escondida de forma dissimulada na lataria do carro e também no interior dos pneus, o que exigiu atenção redobrada da equipe durante a vistoria e apoio do Corpo de Bombeiros.