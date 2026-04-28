O mês de maio ganha destaque em todo o país com a campanha Maio Laranja, voltada à conscientização e ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Bauru, a mobilização também é fortalecida por iniciativas locais, como o trabalho desenvolvido pelo Instituto Florir, organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência.

Com atuação voltada à prevenção das violências e ao fortalecimento familiar, o Instituto Florir defende que a informação e o diálogo são ferramentas essenciais para evitar situações de abuso e vulnerabilidade. A proposta da entidade vai além da denúncia e do enfrentamento dos casos já consolidados: o foco está em impedir que essas violações aconteçam.

Entre as ações realizadas estão atividades educativas, orientação às famílias, capacitação de profissionais e criação de ambientes seguros para acolhimento e escuta de crianças e adolescentes. A instituição entende que, quanto maior o acesso à informação e mais preparada estiver a sociedade, maiores são as chances de identificar riscos precocemente e interromper ciclos de violência.