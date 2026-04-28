O mês de maio ganha destaque em todo o país com a campanha Maio Laranja, voltada à conscientização e ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Bauru, a mobilização também é fortalecida por iniciativas locais, como o trabalho desenvolvido pelo Instituto Florir, organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência.
Com atuação voltada à prevenção das violências e ao fortalecimento familiar, o Instituto Florir defende que a informação e o diálogo são ferramentas essenciais para evitar situações de abuso e vulnerabilidade. A proposta da entidade vai além da denúncia e do enfrentamento dos casos já consolidados: o foco está em impedir que essas violações aconteçam.
Entre as ações realizadas estão atividades educativas, orientação às famílias, capacitação de profissionais e criação de ambientes seguros para acolhimento e escuta de crianças e adolescentes. A instituição entende que, quanto maior o acesso à informação e mais preparada estiver a sociedade, maiores são as chances de identificar riscos precocemente e interromper ciclos de violência.
Rede de proteção exige participação coletiva
Durante o Maio Laranja, o Instituto intensifica suas campanhas e reforça a necessidade de participação conjunta de diferentes setores da sociedade. Famílias, escolas, empresas, profissionais e poder público são apontados como peças fundamentais na formação de uma rede de proteção eficiente.
A defesa dos direitos das crianças e adolescentes depende, segundo especialistas da área, de uma atuação articulada, capaz de acolher vítimas, responsabilizar agressores e, principalmente, prevenir novas ocorrências. Nesse contexto, o trabalho desenvolvido por organizações sociais se torna estratégico ao aproximar a comunidade do debate e oferecer suporte contínuo às famílias.
Dois anos de atuação em defesa da infância
Além da mobilização nacional, 2026 também representa uma data simbólica para o Instituto Florir, que completa dois anos de atividades em Bauru. Desde a fundação, a entidade tem buscado consolidar projetos voltados à proteção integral de crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso com a dignidade, a segurança e o futuro desse público.
Como parte das comemorações, será promovido um jantar beneficente no próximo dia 20 de maio, às 19h30, no Buffet Mantovani. O evento reunirá parceiros, apoiadores e membros da comunidade em uma ação voltada ao fortalecimento da rede de cuidado e à continuidade dos projetos desenvolvidos pela instituição.
Os convites estão disponíveis pela plataforma Sympla, pelo telefone (14) 99843-2997 e também por meio do perfil oficial do Instituto Florir no Instagram.