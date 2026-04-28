28 de abril: Dia Mundial da Educação. E talvez poucas datas nos convoquem tanto, não para comemorar de forma vazia, mas para sustentar, com lucidez, o peso e a beleza dessa tarefa que nunca foi simples.

Educar não é um ato técnico. Nunca foi. É um gesto profundamente humano, atravessado por histórias, limites, afetos e contradições. Acontece na escola, com seus currículos, avaliações e metas, mas transborda dela o tempo todo: na mesa de jantar, na conversa apressada no carro, no olhar que aprova ou desaprova, no silêncio que ensina mais do que muitas palavras.

Quem educa lida, diariamente, com mundos inteiros. Não com “alunos”, “filhos” ou “jovens” abstratos, mas com sujeitos que carregam contextos distintos, repertórios desiguais, dores invisíveis e potências ainda não nomeadas. E isso exige mais do que método: exige presença. Exige leitura sensível da realidade. Exige, sobretudo, responsabilidade porque toda intervenção educativa deixa marcas, inclusive as omissões.

Há um equívoco recorrente no nosso tempo: o de confundir educação com facilitação da vida. Como se educar fosse retirar obstáculos, antecipar soluções, evitar frustrações. Não é. Educar é, muitas vezes, sustentar o desconforto necessário para que o outro cresça. É não ocupar o lugar que não nos pertence. É compreender que o erro, o esforço e até o fracasso têm função estruturante no desenvolvimento humano. Quando eliminamos isso em nome de uma proteção mal compreendida, não fortalecemos, fragilizamos.

Por outro lado, também não se educa pela rigidez cega, pelo autoritarismo ou pela imposição vazia. A educação que transforma é aquela que equilibra exigência e vínculo. Que cobra, mas explica. Que delimita, mas escuta. Que não negocia valores essenciais, mas reconhece a singularidade de quem está diante de nós.

E talvez aqui esteja um dos pontos mais desafiadores: educar em um mundo que perdeu, em certa medida, o consenso sobre o que é essencial. Vivemos tempos de excesso de opinião e escassez de reflexão. De respostas rápidas e pouca disposição para o processo. Nesse cenário, o educador, seja ele professor, pai, mãe, avô ou qualquer agente formador, precisa sustentar um lugar que não é confortável: o de quem não apenas acompanha o mundo, mas o problematiza.

Educar é, portanto, um ato de coragem. Porque implica dizer “não” quando necessário, mesmo sob resistência. Implica frustrar expectativas imediatas em nome de construções mais profundas. Implica não terceirizar aquilo que é intransferível: a formação ética, emocional e intelectual de alguém.

Mas também é um ato de esperança, porque, apesar de tudo, educar é apostar. Apostar que o outro pode mais do que demonstra hoje. Apostar que o pensamento pode ser ampliado. Apostar que valores podem ser construídos, reconstruídos e ressignificados.

No fim, a educação não é apenas uma função social, é uma necessidade estrutural da humanidade. Sem ela, não há continuidade crítica, não há convivência possível, não há futuro que se sustente. Com ela, quando feita com intencionalidade, consistência e humanidade, há transformação real.

E talvez o maior compromisso de quem educa seja esse: não perder de vista que cada gesto, por menor que pareça, está formando alguém. Não apenas para o desempenho imediato, mas para a vida em sua complexidade.

Educar, afinal, é isso: um trabalho invisível por dentro, mas absolutamente decisivo por fora.