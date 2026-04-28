A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (27), o suspeito de uma tentativa de feminicídio registrada no último dia 18 de abril, em Avaí. A captura ocorreu durante uma operação conjunta entre equipes das delegacias de Avaí e Pirajuí. De acordo com as investigações, a vítima foi atacada pelo companheiro dentro da própria residência após um desentendimento entre o casal.

Conforme apurado, a mulher teria sido arrastada para o interior do imóvel e, já na cozinha, próxima ao fogão, foi atingida por ao menos seis golpes de faca. As facadas acertaram regiões vitais do corpo, mas a vítima recebeu socorro e sobreviveu. Segundo as informações divulgadas, ela não corre risco de morte.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Avaí, onde permanece à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.