Algo que era questão de tempo para acontecer, diante de inúmeras notícias de alerta sobre a presença de animais soltos em perímetro urbano ou às margens de rodovias, aconteceu no início da manhã desta terça-feira (28), quando o motorista de um carro atropelou um cavalo no quilômetro 333 da Marechal Rondon (SP-300), a Bauru-Agudos, em Bauru. O motorista do automóvel, um funcionário público que seguia no sentido Bauru, não teve tempo de desviar e acertou o equino. O animal morreu no local e o condutor do carro, por sorte, não se feriu.

Uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia compareceu ao local do acidente, assim como a Polícia Militar Rodoviária. O dono do cavalo não foi localizado até o momento, e o corpo do equino já foi removido para a liberação das duas faixas da pista. O automóvel também foi retirado.

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