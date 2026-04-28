30 de abril de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 144 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustração
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas 144 vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante geral - carga e descarga – 2 vagas

Analista comercial – 1 vaga

Analista de Faturamento – 1 vaga

Analista Fiscal – 1 vaga

Assistente de padaria – 3 vagas

Assistente de restaurante – 7 vagas

Assistente de serviços veiculares – 1 vaga

Assistente de vendas (frios ou mercearia) – 3 vagas

Atendente – 3 vagas

Atendente de lanchonete – 60 vagas

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar Administrativo para imobiliária – 1 vaga

Auxiliar de eletricista/manutenção predial – 1 vaga

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 6 vagas

Auxiliar de Produção – 2 vagas

Auxiliar de Produção (setor materiais) – 1 vaga

Auxiliar de Produção (setor usinagem) – 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Auxiliar de técnico em refrigeração – 2 vagas

Açougueiro assistente – 7 vagas

Churrasqueiro assistente – 1 vaga

Consultor de vendas – 2 vagas

Cuidadora de idoso – 5 vagas

Departamento Pessoal (DP) – 1 vaga

Designer de PCB – 1 vaga

Estagiário de Arquitetura e Urbanismo – 1 vaga

Estoquista – 1 vaga

Gerente de bar – 1 vaga

Motorista – entregador – 1 vaga

Motorista entregador (van) – 1 vaga

Operador de loja – 3 vagas

Pizzaiolo assistente – 5 vagas

Profissional da Área Fiscal – 1 vaga

Promotor de serviços – 1 vaga

Recursos Humanos (RH) – 1 vaga

Representante comercial externa – 1 vaga

Servente de limpeza – 2 vagas

Técnico em refrigeração – 2 vagas

Tratorista – 1 vaga

Vaga de Estágio - Estagiário Suporte em Sistema – 1 vaga

Vaga Efetiva - Suporte em Sistema ERP – 1 vaga

Vendedor interno 8 – 1 vaga

Vendedor (a) – 1 vaga

Vendedora presencial – 1 vaga

Vidraceiro (Setor de Produção) – 1 vaga

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