A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas 144 vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante geral - carga e descarga – 2 vagas
Analista comercial – 1 vaga
Analista de Faturamento – 1 vaga
Analista Fiscal – 1 vaga
Assistente de padaria – 3 vagas
Assistente de restaurante – 7 vagas
Assistente de serviços veiculares – 1 vaga
Assistente de vendas (frios ou mercearia) – 3 vagas
Atendente – 3 vagas
Atendente de lanchonete – 60 vagas
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo para imobiliária – 1 vaga
Auxiliar de eletricista/manutenção predial – 1 vaga
Auxiliar de expedição – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 6 vagas
Auxiliar de Produção – 2 vagas
Auxiliar de Produção (setor materiais) – 1 vaga
Auxiliar de Produção (setor usinagem) – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar de técnico em refrigeração – 2 vagas
Açougueiro assistente – 7 vagas
Churrasqueiro assistente – 1 vaga
Consultor de vendas – 2 vagas
Cuidadora de idoso – 5 vagas
Departamento Pessoal (DP) – 1 vaga
Designer de PCB – 1 vaga
Estagiário de Arquitetura e Urbanismo – 1 vaga
Estoquista – 1 vaga
Gerente de bar – 1 vaga
Motorista – entregador – 1 vaga
Motorista entregador (van) – 1 vaga
Operador de loja – 3 vagas
Pizzaiolo assistente – 5 vagas
Profissional da Área Fiscal – 1 vaga
Promotor de serviços – 1 vaga
Recursos Humanos (RH) – 1 vaga
Representante comercial externa – 1 vaga
Servente de limpeza – 2 vagas
Técnico em refrigeração – 2 vagas
Tratorista – 1 vaga
Vaga de Estágio - Estagiário Suporte em Sistema – 1 vaga
Vaga Efetiva - Suporte em Sistema ERP – 1 vaga
Vendedor interno 8 – 1 vaga
Vendedor (a) – 1 vaga
Vendedora presencial – 1 vaga
Vidraceiro (Setor de Produção) – 1 vaga