Há 5 anos Bauru, perdia uma de suas grandes personalidade, o jornalista e ex-prefeito Nilson Costa. Bauruense de nascimento, Nilson Costa teve uma vida dedicada à cidade em todos os setores da comunidade, foi rotariano, membro da Academia Bauruense de Letras, esteve à frente por 17 anos da construção do Lar Rafael Maurício.

Costa teve uma trajetória de sucesso no jornalismo, onde fundou, na década de 60, o Jornal Cidade de Bauru e na política onde foi vereador, presidente da câmara, deputado e prefeito de Bauru. Uma vida intensa de amor pela cidade.

Um homem marcado pela ética e pela verdade. Quem conviveu com Nilson tanto no jornalismo quanto na política encontrou nele um homem compromissado com Bauru. Recebeu diversos prêmios ao longo de suas atividades, entre eles o Troféu Imprensa da Revista Atenção e a Medalha Custos Vigilat,, concedida pelo Legislativo Bauruense a pessoas que prestaram relevantes serviços à comunidade bauruense. Também como prefeito recebeu várias condecorações, porém, sempre ressaltou que o mais importante era atender a demanda da população.

Atuou mais como um gestor em fazer o necessário do que como prefeito em fazer barulho. Admirado por todos, sempre procurou fazer e ser amigos de todos. Deixando um legado de trabalho e amor por Bauru. Gratidão!!!