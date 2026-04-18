Cheio de novidades em seu segundo ano no ar, o "Dois a Mais" está com nova roupagem. A já a tradicional resenha esportiva das tardes da 96FM tem um novo apresentador e se prepara invadir também o ambiente online. A revista eletrônica mescla o melhor da resenha em todas as modalidades, informações jornalísticas e muita descontração. Uma goleada no esporte, mas também de cultura pop e com melhor do som nas tardes da rádio.

Apresentado, desde o lançamento, no final de 2024, pelo jornalista Luiz Beltramin, o "Beltra", o programa agora apresenta seu mais novo reforço que, literalmente, entra no busão, senta na janela e dá tchauzinho, o jornalista Jarbas Soares. Não falta também a participação ativa dos ouvintes, cada vez mais no clima do programa. A fórmula é renovar a cada dia a resenha entre os apresentadores, que tratam as notícias esportivas com leveza e bom humor. "Nossa marca é a pluralidade. Claro que não dá pra gente dar menos holofote para o futebol, mas gostamos muito, sempre, de prestigiar todas as modalidades esportivas. Além disso resenha sempre insiste em migrar para outros 'campos', e o pessoal adora quando a gente começa com a nostalgia da TV, música, cinema ou outros assuntos", descontrai Beltra.

A fórmula agrada e ultrapassa as ondas do rádio, tanto que a dupla tem planos de em breve invadir outras plataformas. Para a nova temporada, entrarão em campo as mídias sociais, com força e para ficar.