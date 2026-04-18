Cheio de novidades em seu segundo ano no ar, o "Dois a Mais" está com nova roupagem. A já a tradicional resenha esportiva das tardes da 96FM tem um novo apresentador e se prepara invadir também o ambiente online. A revista eletrônica mescla o melhor da resenha em todas as modalidades, informações jornalísticas e muita descontração. Uma goleada no esporte, mas também de cultura pop e com melhor do som nas tardes da rádio.
Apresentado, desde o lançamento, no final de 2024, pelo jornalista Luiz Beltramin, o "Beltra", o programa agora apresenta seu mais novo reforço que, literalmente, entra no busão, senta na janela e dá tchauzinho, o jornalista Jarbas Soares. Não falta também a participação ativa dos ouvintes, cada vez mais no clima do programa. A fórmula é renovar a cada dia a resenha entre os apresentadores, que tratam as notícias esportivas com leveza e bom humor. "Nossa marca é a pluralidade. Claro que não dá pra gente dar menos holofote para o futebol, mas gostamos muito, sempre, de prestigiar todas as modalidades esportivas. Além disso resenha sempre insiste em migrar para outros 'campos', e o pessoal adora quando a gente começa com a nostalgia da TV, música, cinema ou outros assuntos", descontrai Beltra.
A fórmula agrada e ultrapassa as ondas do rádio, tanto que a dupla tem planos de em breve invadir outras plataformas. Para a nova temporada, entrarão em campo as mídias sociais, com força e para ficar.
"A nossa proposta [é dar cada vez mais voz ao ouvinte, então não dá mais pra gente ficar fora do Youtube. O Instagram do Dois a Mais também está em fase de aprimoramento para que possamos estar permanentemente com o público, que faz do programa um verdadeiro bate papo entre amigos sobre esportes e tudo o mais que vem a calhar", completa Jarbas, que assumiu uma cadeira no programa em março.
É nesta pegada democrática e bem humorada que o programa conquista maior audiência a cada dia, em um horário que, até então, não era tradicionalmente habitado por programas esportivos no dial do rádio FM. Com uma pegada moderna, o programa também atrai novos patrocinadores, o quer é fundamental para a manutenção do bate-papo.
O segredo, para Beltra e Jarbas, é temperar notícias com resenha, usar a rivalidade sadia entre torcedores de diferentes times, e adicionar pitadas de cultura pop. A receita atrai público de diversas idades e gêneros - mesmo que ele não seja necessariamente fã dos esportes. "A audiência feminina do 'Dois a Mais' é grande e nos alegra muito. Pelas mensagens que recebemos, notamos que o público varia muito de gerações e gêneros. É todo esporte e bate-papo para todo mundo", celebra Luiz Beltramin, fundador do "Dois a Mais".
A dupla diz que os spoilers para os novos projetos ficam para outra ocasião. "A gente deixa para você ver, ou melhor, ouvir, de segunda à sexta, sempre a partir das 15h", finaliza o novato, mas que se sente em casa, Jabá Soares (como costuma a se chamar).
LUIZ BELTRAMIN
Jornalista de formação, apaixonado por esportes e pela própria profissão, não gosta de escancarar a preferência clubística. "O gramado é verde e é palco para todas as paixões. Gosto do futebol bem jogado e que vença o melhor", diverte-se. Iniciou a carreira na cidade onde mora a família, Palmital, e trabalhou em veículos de mídia na região de Assis até mudar-se para Bauru, em 2008, quando foi contratado pelo Jornal da Cidade. Também atuou na redação da Editora Alto Astral até conhecer o microfone, do qual não largou mais, em 2015. 'O rádio é viciante'", admite o jornalista, na 96FM desde 2024, quando também ingressou na TV Record Paulista, onde é produtor.
JARBAS SOARES
Escolheu a profissão de jornalista ao assistir a um jogo do Corinthians no Pacaembu dos anos 90, se apaixonou pela profissão, e nunca mais a largou. Já passou pela TV TEM, SporTV, G1, GloboEsporte.com e, atualmente, é editor de esportes da Record, além de apresentador do "Dois a Mais". "A comunicação e o esporte estão no meu coração, fazem parte de quem eu sou.
Estar agora também na rádio, levando uma mensagem de bom humor e de valores humanos, é realmente uma honra. Eu não poderia estar mais feliz", celebra o jornalista, criado no bairro do Chora Menino, na Zona Norte de São Paulo, e morador de Bauru desde 1996.