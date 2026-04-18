O Noroeste enfrenta o Nova Iguaçu (RJ), neste sábado (18), às 17h, novamente no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um, depois de empatar em 2 a 2 diante do XV de Piracicaba, no último sábado (11), também em casa.
Visando a sequência da competição, o elenco retomou os trabalhos no Centro de Alta Performance já na tarde da última segunda-feira (13), sob o comando do auxiliar técnico da casa, Pereira, que conduziu as atividades junto aos atletas.
Os jogadores passaram por uma ativação física antes de seguirem para o campo.
A equipe alvirrubra segue em busca de pontos importantes na competição e aposta na força da torcida no Alfredão.
O confronto também reforça a sequência de jogos diante do torcedor, fator considerado fundamental na briga por uma posição sólida na tabela.
INGRESSOS COM APOIO DA UNIMED
O Esporte Clube Noroeste anunciou uma grande oportunidade para a torcida. Os ingressos para partida deste sábado (18) estão disponíveis pelo valor promocional de R$ 20,00.
A iniciativa conta com o importante apoio da patrocinadora Unimed Bauru, que está subsidiando parte do valor dos ingressos. A ação reforça a força da parceria entre clube e patrocinador, demonstrando o compromisso conjunto em incentivar a presença do torcedor noroestino no estádio e fortalecer ainda mais essa conexão com a arquibancada.
A ação conta com uma cota de ingressos promocionais, garantindo acesso facilitado aos torcedores que adquirirem dentro dessa condição especial.
Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site https://socionoroeste.eleventickets.com/#/ ou na secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Euletério, 4-10, Vila Pacífico, em horário comercial das 9h às 18h.