18 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SÉRIE D

Noroeste encara o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro neste sábado

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Luiz Malavolta Jr./Divulgação
Jogadores do Noroeste em treinamento durante a semana
Jogadores do Noroeste em treinamento durante a semana

O Noroeste enfrenta o Nova Iguaçu (RJ), neste sábado (18), às 17h, novamente no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um, depois de empatar em 2 a 2 diante do XV de Piracicaba, no último sábado (11), também em casa.

Visando a sequência da competição, o elenco retomou os trabalhos no Centro de Alta Performance já na tarde da última segunda-feira (13), sob o comando do auxiliar técnico da casa, Pereira, que conduziu as atividades junto aos atletas.

Os jogadores passaram por uma ativação física antes de seguirem para o campo.

A equipe alvirrubra segue em busca de pontos importantes na competição e aposta na força da torcida no Alfredão.

O confronto também reforça a sequência de jogos diante do torcedor, fator considerado fundamental na briga por uma posição sólida na tabela.

INGRESSOS COM APOIO DA UNIMED

O Esporte Clube Noroeste anunciou uma grande oportunidade para a torcida. Os ingressos para partida deste sábado (18) estão disponíveis pelo valor promocional de R$ 20,00.

A iniciativa conta com o importante apoio da patrocinadora Unimed Bauru, que está subsidiando parte do valor dos ingressos. A ação reforça a força da parceria entre clube e patrocinador, demonstrando o compromisso conjunto em incentivar a presença do torcedor noroestino no estádio e fortalecer ainda mais essa conexão com a arquibancada.

A ação conta com uma cota de ingressos promocionais, garantindo acesso facilitado aos torcedores que adquirirem dentro dessa condição especial.

Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site https://socionoroeste.eleventickets.com/#/ ou na secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Euletério, 4-10, Vila Pacífico, em horário comercial das 9h às 18h.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários