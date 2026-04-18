O Noroeste enfrenta o Nova Iguaçu (RJ), neste sábado (18), às 17h, novamente no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um, depois de empatar em 2 a 2 diante do XV de Piracicaba, no último sábado (11), também em casa.

Visando a sequência da competição, o elenco retomou os trabalhos no Centro de Alta Performance já na tarde da última segunda-feira (13), sob o comando do auxiliar técnico da casa, Pereira, que conduziu as atividades junto aos atletas.

Os jogadores passaram por uma ativação física antes de seguirem para o campo.