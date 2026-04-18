O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faesp/Senar-SP), Tirso Meirelles, defendeu a criação de um "Projeto Brasil" voltado ao fortalecimento do agronegócio, com foco em previsibilidade econômica, crédito rural de longo prazo, infraestrutura, inovação tecnológica e segurança para pequenos e médios produtores. Em entrevista ao JC/JCNET, ele destacou que o setor enfrenta desafios ligados ao clima, ao alto custo dos insumos, ao endividamento e à logística, especialmente no Interior paulista.

Segundo Meirelles, a proposta do "Projeto Brasil" busca integrar diferentes setores da economia, como agronegócio, indústria, comércio e serviços, em torno de políticas públicas duradouras. A ideia, segundo ele, é apresentar o plano a lideranças políticas e candidatos, com o objetivo de estabelecer compromissos de longo prazo para o país.

O dirigente ressaltou que a instabilidade geopolítica internacional e falhas na diplomacia comercial têm impactado diretamente o setor produtivo. De acordo com ele, perdas bilionárias no comércio exterior acabam sendo absorvidas, em última instância, pelo produtor rural, especialmente os menores.