Uma bênção apostólica concedida pelo Papa Leão XIV a todos os moradores de Bauru marcou a semana do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), após o parlamentar receber uma carta oficial da Secretaria de Estado do Vaticano. No documento, datado de 24 de fevereiro de 2026, o pontífice estende a bênção não apenas ao vereador e seus familiares, mas também a toda a cidade.

O trecho da correspondência destaca: "o Papa Leão XIV, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, lhe concede, extensiva aos seus familiares e a todos os moradores do Município de Bauru, a Bênção Apostólica".

A carta foi enviada após Arnaldo decidir escrever ao Vaticano relatando sua trajetória pessoal, sua fé católica e o trabalho que desenvolve no mandato. Segundo ele, a iniciativa nasceu de forma inusitada. "Eu sonhei que tinha escrito para o Vaticano pedindo uma bênção. Aí pensei: vou escrever mesmo", relatou.