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POLÍTICA E FÉ

Bênção do Papa a Bauru emociona vereador após carta ao Vaticano

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Priscila Medeiros
Vereador Arnaldinho Ribeiro com a carta da mensagem papal que lhe foi enviada pelo Estado do Vaticano
Vereador Arnaldinho Ribeiro com a carta da mensagem papal que lhe foi enviada pelo Estado do Vaticano

Uma bênção apostólica concedida pelo Papa Leão XIV a todos os moradores de Bauru marcou a semana do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), após o parlamentar receber uma carta oficial da Secretaria de Estado do Vaticano. No documento, datado de 24 de fevereiro de 2026, o pontífice estende a bênção não apenas ao vereador e seus familiares, mas também a toda a cidade.

O trecho da correspondência destaca: "o Papa Leão XIV, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, lhe concede, extensiva aos seus familiares e a todos os moradores do Município de Bauru, a Bênção Apostólica".

A carta foi enviada após Arnaldo decidir escrever ao Vaticano relatando sua trajetória pessoal, sua fé católica e o trabalho que desenvolve no mandato. Segundo ele, a iniciativa nasceu de forma inusitada. "Eu sonhei que tinha escrito para o Vaticano pedindo uma bênção. Aí pensei: vou escrever mesmo", relatou.

De acordo com o vereador, a mensagem foi enviada no fim do ano passado, entre outubro e novembro, e a resposta foi emitida em fevereiro deste ano, embora tenha chegado às suas mãos apenas na semana passada.

Para Arnaldo, o conteúdo da carta dialoga diretamente com a forma como conduz sua atuação pública.

Católico praticante, o vereador afirmou que recebeu a correspondência como uma bênção pessoal, familiar e também para o exercício do mandato. "Que eu seja um bom samaritano também", disse, ao associar a mensagem papal ao trabalho voltado às ações sociais e ao apoio às atividades das paróquias de Bauru.

O parlamentar destacou que mantém atuação próxima à Igreja Católica e a projetos comunitários, auxiliando em campanhas de arrecadação de alimentos, divulgação de festas religiosas e apoio a eventos promovidos por diferentes paróquias.

Segundo ele, o slogan de campanha, "Inovar e Servir", resume a linha que pretende seguir até o fim do mandato, com foco em ações de atendimento à população e apoio às causas religiosas e sociais.

A carta é assinada por Edgar Peña Parra, substituto da Primeira Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, um dos principais órgãos da Santa Sé.

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