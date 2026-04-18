Bauru receberá no dia 26 de abril próximo a 6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo, promovida pelo Lions Clube Bauru Autismo. Com o tema "Entender, Respeitar e Amar", o evento já se tornou uma ação tradicional no município e reúne famílias, profissionais, instituições, apoiadores e toda a comunidade em prol da informação, inclusão e solidariedade.
A caminhada tem como objetivo ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecer a rede de apoio às pessoas autistas e suas famílias e incentivar uma sociedade mais inclusiva e empática. Além da conscientização, a iniciativa também tem caráter solidário: os recursos arrecadados com a venda das camisetas do evento serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições sem fins lucrativos que atuam em prol da causa.
A concentração e o início da caminhada acontecerão na Avenida Getúlio Vargas, na quadra 19, com programação prevista das 8h às 12h. Além da caminhada, o evento contará com atividades para crianças, momentos de integração, muita diversão para toda a família e uma NOVIDADE com uma praça de alimentação, reforçando o caráter comunitário e acolhedor da iniciativa.
Para a presidente do Lions Clube Bauru Autismo, Taise Pimenta, a caminhada é um momento importante de união e conscientização da comunidade. "Essa caminhada é um convite para que a sociedade caminhe junto com as famílias atípicas. Quando falamos em entender, respeitar e amar, estamos falando de construir uma cidade mais inclusiva para todos. Os recursos arrecadados serão destinados a projetos de instituições que atuam nessa causa e que irão apresentar suas propostas após o evento. É uma forma de ampliar o impacto positivo dessa mobilização", destaca.
INSCRIÇÕES ABERTAS
As inscrições já estão disponíveis e podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do Instagram do Lions Bauru Autismo. Para participar, é necessário realizar o pagamento de R$ 55, valor que garante uma camiseta oficial da caminhada.
Durante o preenchimento do formulário de inscrição, os participantes devem selecionar a quantidade e o tamanho da camiseta.
SERVIÇO
6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo
Tema: "Entender,
Respeitar e Amar"
Data: 26 de abril de 2026
Horário: das 8h às 12h
Local: Avenida Getúlio
Vargas - início na quadra
19 - Bauru/SP
Inscrições: link disponível
na bio do Instagram do
Lions Bauru Autismo
https://forms.
gle/55evLtfHzksybNqr7
Valor: R$ 55 (com direito
à camiseta oficial)
Informações:
Claudia - (14) 99606-
6978 (ligações e Whats)
Ana Paula - (14) 99733-
1067 (WhatsApp)
Taise - (14) 99718-1652
(WhatsApp)