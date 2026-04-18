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26 DE ABRIL

Lions promove a 6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Bauru receberá no dia 26 de abril próximo a 6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo, promovida pelo Lions Clube Bauru Autismo. Com o tema "Entender, Respeitar e Amar", o evento já se tornou uma ação tradicional no município e reúne famílias, profissionais, instituições, apoiadores e toda a comunidade em prol da informação, inclusão e solidariedade.

A caminhada tem como objetivo ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecer a rede de apoio às pessoas autistas e suas famílias e incentivar uma sociedade mais inclusiva e empática. Além da conscientização, a iniciativa também tem caráter solidário: os recursos arrecadados com a venda das camisetas do evento serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições sem fins lucrativos que atuam em prol da causa.

A concentração e o início da caminhada acontecerão na Avenida Getúlio Vargas, na quadra 19, com programação prevista das 8h às 12h. Além da caminhada, o evento contará com atividades para crianças, momentos de integração, muita diversão para toda a família e uma NOVIDADE com uma praça de alimentação, reforçando o caráter comunitário e acolhedor da iniciativa.

Para a presidente do Lions Clube Bauru Autismo, Taise Pimenta, a caminhada é um momento importante de união e conscientização da comunidade. "Essa caminhada é um convite para que a sociedade caminhe junto com as famílias atípicas. Quando falamos em entender, respeitar e amar, estamos falando de construir uma cidade mais inclusiva para todos. Os recursos arrecadados serão destinados a projetos de instituições que atuam nessa causa e que irão apresentar suas propostas após o evento. É uma forma de ampliar o impacto positivo dessa mobilização", destaca.

INSCRIÇÕES ABERTAS

As inscrições já estão disponíveis e podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do Instagram do Lions Bauru Autismo. Para participar, é necessário realizar o pagamento de R$ 55, valor que garante uma camiseta oficial da caminhada.

Durante o preenchimento do formulário de inscrição, os participantes devem selecionar a quantidade e o tamanho da camiseta.

SERVIÇO

6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo

Tema: "Entender,

Respeitar e Amar"

Data: 26 de abril de 2026

Horário: das 8h às 12h

Local: Avenida Getúlio

Vargas - início na quadra

19 - Bauru/SP

Inscrições: link disponível

na bio do Instagram do

Lions Bauru Autismo

https://forms.

gle/55evLtfHzksybNqr7

Valor: R$ 55 (com direito

à camiseta oficial)

Informações:

Claudia - (14) 99606-

6978 (ligações e Whats)

Ana Paula - (14) 99733-

1067 (WhatsApp)

Taise - (14) 99718-1652

(WhatsApp)

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