Bauru receberá no dia 26 de abril próximo a 6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo, promovida pelo Lions Clube Bauru Autismo. Com o tema "Entender, Respeitar e Amar", o evento já se tornou uma ação tradicional no município e reúne famílias, profissionais, instituições, apoiadores e toda a comunidade em prol da informação, inclusão e solidariedade.

A caminhada tem como objetivo ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecer a rede de apoio às pessoas autistas e suas famílias e incentivar uma sociedade mais inclusiva e empática. Além da conscientização, a iniciativa também tem caráter solidário: os recursos arrecadados com a venda das camisetas do evento serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições sem fins lucrativos que atuam em prol da causa.

A concentração e o início da caminhada acontecerão na Avenida Getúlio Vargas, na quadra 19, com programação prevista das 8h às 12h. Além da caminhada, o evento contará com atividades para crianças, momentos de integração, muita diversão para toda a família e uma NOVIDADE com uma praça de alimentação, reforçando o caráter comunitário e acolhedor da iniciativa.