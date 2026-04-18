As rodovias que cortam a região de Bauru e o Centro expandido paulista devem registrar intenso movimento durante o feriado prolongado de Tiradentes (próxima terça), entre esta sexta-feira (17) e terça-feira (21). Somadas, as estimativas das concessionárias apontam para a circulação de mais de 1,6 milhão de veículos nas principais vias, com maior concentração nos períodos de saída e retorno do feriado.

A Rodovias do Tietê, responsável pelo corredor Leste (sentido Bauru-São Paulo) da Marechal Rondon, prevê a passagem de 550 mil veículos entre sexta-feira e terça-feira. O maior fluxo deve ser registrado na Rondon, no trecho entre Tietê e Bauru, com expectativa de 295 mil veículos. Na região de Botucatu, a Rodovia Professor João Hipólito Martins (Castelinho) deverá receber cerca de 95 mil veículos no mesmo período.

Ainda na Rondon, a concessionária ViaRondon, responsável pelo corredor Oeste (sentido Bauru-Araçatuba) estima movimento ainda mais intenso: 1,1 milhão de veículos devem circular pela rodovia entre os dias 17 e 21 de abril. Segundo a empresa, os horários de maior tráfego na saída do feriado serão na sexta-feira, das 16h às 20h, e no sábado, das 7h às 11h. No retorno, o fluxo mais pesado é esperado na terça-feira, entre 15h e 21h.