Em comemoração ao Abril Verde, mês dedicado à conscientização sobre saúde e segurança no trabalho, a Unimed Bauru realizou, no dia 10 de abril, uma série de ações interativas aconteceram na cooperativa, com destaque para as dinâmicas práticas conduzidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA).

Com uma proposta participativa, os colaboradores foram convidados a vivenciar situações do cotidiano por meio de atividades como um quiz sobre Segurança do Trabalho e Primeiros Socorros, além de práticas demonstrativas de reanimação cardiopulmonar (RCP). As dinâmicas tiveram como objetivo estimular o aprendizado ativo, reforçando a importância da tomada de decisão rápida e segura em situações de risco.

Além dos riscos físicos, a campanha também trouxe à pauta os fatores psicossociais no trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), transtornos como ansiedade e depressão já representam uma das principais causas de afastamento laboral no mundo, impactando diretamente a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores. Nesse contexto, a recente atualização da NR-01 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) passa a incluir oficialmente esses fatores no mapeamento de riscos, ampliando o olhar das organizações para aspectos como estresse, assédio e sobrecarga de trabalho.