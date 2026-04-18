Para William Menezes, presidente da AEAPS, o evento tem um propósito claro. "Não estamos pedindo doação. Estamos mostrando para o contribuinte que ele já tem esse poder de decisão na declaração que preenche todo ano. O dinheiro existe. O que precisa mudar é o conhecimento sobre como usá-lo. Bauru poderia ter R$ 40 milhões chegando direto para projetos que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Isso mudaria a realidade de dezenas de organizações que trabalham todos os dias com poucos recursos."

A presença da Receita Federal no evento reforça o caráter técnico e orientativo da iniciativa. A delegada regional Marina Aiello Sartor estará presente para orientar os contribuintes. "A Receita Federal tem interesse direto em que os contribuintes conheçam e utilizem os mecanismos de destinação previstos em lei. Quando o cidadão entende que pode escolher para onde parte do seu imposto vai, ele passa a exercer um papel ativo na construção de políticas sociais. Nossa presença nessa caminhada é um reflexo desse compromisso com a educação fiscal", afirma a delegada.

O Sindicato dos Contabilistas de Bauru integra a iniciativa com um papel que vai além do apoio institucional. Para Antonio Vieira, presidente da entidade, este é um momento em que o contador ocupa uma posição estratégica junto ao contribuinte. "O contador é, na maioria das vezes, a única pessoa com quem o contribuinte conversa antes de assinar a declaração. É nessa hora que a destinação solidária pode e deve ser apresentada como uma opção concreta. Não se trata de orientação extra, mas de uma responsabilidade que já faz parte do nosso trabalho. Quem declara pelo modelo completo e não sabe que pode direcionar até 6% do imposto devido para projetos sociais em Bauru está perdendo uma decisão que não custa nada e vale muito."