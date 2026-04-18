No domingo, 26 de abril, a avenida Getúlio Vargas será o ponto de encontro da Caminhada da Destinação Solidária do IR Leão Amigo, que reunirá a partir das 8h30 contribuintes, organizações da sociedade civil e representantes do poder público para chamar a atenção para um número que ainda passa despercebido na maioria das declarações de imposto de renda: Bauru tem potencial de destinar mais de R$ 40 milhões por ano aos Fundos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa. Hoje, esse valor não passa de R$ 1 milhão.
A caminhada percorrerá cerca de 200 metros na região próxima à Copaíba, na avenida Getúlio Vargas, com concentração e chegada no mesmo eixo. No ponto de chegada, os participantes terão acesso a um espaço de orientação direta sobre como realizar a destinação na declaração do IRPF 2026, além de manifestações dos organizadores e apresentação da banda de rock nacional Tribu89.
A estrutura contará com caminhão-palco cedido pela Secretaria Municipal de Cultura e suporte operacional da Emdurb. A Unimed Bauru disponibilizará ambulância durante todo o evento.
O QUE ESTÁ EM JOGO
A destinação solidária do Imposto de Renda é um mecanismo previsto em lei que permite ao contribuinte que opta pelo modelo completo de declaração direcionar até 6% do imposto devido aos Fundos da Criança e do Adolescente e aos Fundos da Pessoa Idosa, nos âmbitos municipal, estadual e federal. O valor não representa pagamento adicional e não reduz a restituição. Ainda assim, o potencial de arrecadação em Bauru segue amplamente subutilizado.
O economista Reinaldo Cafeo, um dos organizadores da caminhada, aponta a disparidade entre potencial e realidade como o principal motivador da iniciativa. "Quando você coloca lado a lado o que Bauru poderia captar e o que efetivamente capta, a diferença grita. Não é um problema de falta de contribuintes. É um problema de falta de mobilização, de informação e de estratégia. Essa caminhada é o começo de uma mudança de cultura, tanto para os cidadãos quanto para as organizações que ainda não sabem como acessar esses recursos."
Para William Menezes, presidente da AEAPS, o evento tem um propósito claro. "Não estamos pedindo doação. Estamos mostrando para o contribuinte que ele já tem esse poder de decisão na declaração que preenche todo ano. O dinheiro existe. O que precisa mudar é o conhecimento sobre como usá-lo. Bauru poderia ter R$ 40 milhões chegando direto para projetos que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Isso mudaria a realidade de dezenas de organizações que trabalham todos os dias com poucos recursos."
A presença da Receita Federal no evento reforça o caráter técnico e orientativo da iniciativa. A delegada regional Marina Aiello Sartor estará presente para orientar os contribuintes. "A Receita Federal tem interesse direto em que os contribuintes conheçam e utilizem os mecanismos de destinação previstos em lei. Quando o cidadão entende que pode escolher para onde parte do seu imposto vai, ele passa a exercer um papel ativo na construção de políticas sociais. Nossa presença nessa caminhada é um reflexo desse compromisso com a educação fiscal", afirma a delegada.
O Sindicato dos Contabilistas de Bauru integra a iniciativa com um papel que vai além do apoio institucional. Para Antonio Vieira, presidente da entidade, este é um momento em que o contador ocupa uma posição estratégica junto ao contribuinte. "O contador é, na maioria das vezes, a única pessoa com quem o contribuinte conversa antes de assinar a declaração. É nessa hora que a destinação solidária pode e deve ser apresentada como uma opção concreta. Não se trata de orientação extra, mas de uma responsabilidade que já faz parte do nosso trabalho. Quem declara pelo modelo completo e não sabe que pode direcionar até 6% do imposto devido para projetos sociais em Bauru está perdendo uma decisão que não custa nada e vale muito."
PROGRAMAÇÃO
A caminhada começa às 8h30 e se estende até as 11h. No ponto de chegada, os participantes encontrarão orientações da Receita Federal sobre como realizar a destinação na declaração do IRPF, falas dos organizadores e apresentação da Tribu89. A entrada é aberta ao público.
REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO
A iniciativa é da Reinaldo Cafeo Inteligência em Negócios, da AEAPS, da Receita Federal e do Sindicato dos Contabilistas de Bauru. O evento conta com patrocínio da ACIB, Assenag, Plasútil, Sincomércio Bauru, CIESP Regional Bauru, Contane, Ictus Brindes e Unimed Bauru, e com apoio do Grupo Pró-Bauru, CMDCA, COMUPI, Emdurb, Secretaria Municipal de Cultura, DAE, 96FM, Jornal da Cidade, JCNET e Banda Tribu89.
SERVIÇO
* Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
* Horário: 8h30 às 11h
* Local: Av. Getúlio Vargas, próximo à Copaíba - Bauru/SP
* Entrada: aberta ao público