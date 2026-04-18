A prefeita Suéllen Rosim não tem de submeter aos vereadores de Bauru a exigência de aprovação de lei para realizar concessão de serviços públicos. É o que defende o procurador-Geral chefe substituto do Ministério Público (MP) no Estado de São Paulo, Plínio A. B. Gentil, em ação direta de inconstitucionalidade (Adi) protocolada na semana passada no Tribunal de Justiça (TJ).

A ação foi proposta após análise de representação do advogado Rafael Ribeiro - que atua em consultorias legislativas, foi assessor de Gabinete no governo Rodrigo e presidiu o Departamento de Àgua e Esgoto (DAE). Para o chefe estadual do Ministério Público tem razão o advogado quando aponta que a Lei Orgânica Municipal (LOM) afronta a Constituição ao exigir que concessões tenham de ter "lei autorizativa". A Adi pede exatamente a retirada desta expressão da LOM bauruense no artigo 91 e 17 - que inclui a concessão pública na lista de competências a serem obrigatoriamente aprovadas por vereadores.

Na visão do MP, "ao versarem sobre concessão de serviços públicos, modalidade de contratação pública, a exigibilidade ou não de autorização legislativa se encarta no conceito de normas gerais contido no art. 22, XXVII, da Constituição da República, que estatui a competência normativa privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa".