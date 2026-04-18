Úvula é uva pequena, mas eu acharia estranho uma placa anunciando úvulas saborosas. Pode ser a campainha ou sininho da boca como uma pequena protuberância mucosa e carnosa no final da linha média do palato mole com músculo esquelético e glândulas mucosas.

Os muito antigos, não usavam este termo. Os gregos usavam “pilar” para identificar o que seria depois chamado de úvula, enquanto em latim se chamava “columela”, que hoje é uma pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do nariz.é a pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do narizé a pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do narizé a pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do narizé a pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do narizParte superior do formulário

A úvula pode ser essencial para uma deglutição segura. Ao engolir, úvula e palato mole bloqueiam a nasofaringe, movendo-se para fechar a passagem nasal e impedir que alimentos/líquidos subam ao nariz, evitando os engasgos.