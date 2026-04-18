Úvula é uva pequena, mas eu acharia estranho uma placa anunciando úvulas saborosas. Pode ser a campainha ou sininho da boca como uma pequena protuberância mucosa e carnosa no final da linha média do palato mole com músculo esquelético e glândulas mucosas.
Os muito antigos, não usavam este termo. Os gregos usavam “pilar” para identificar o que seria depois chamado de úvula, enquanto em latim se chamava “columela”, que hoje é uma pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do nariz.é a pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do narizé a pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do narizé a pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do narizé a pequena faixa de pele e cartilagem que divide as narinas na base do narizParte superior do formulário
A úvula pode ser essencial para uma deglutição segura. Ao engolir, úvula e palato mole bloqueiam a nasofaringe, movendo-se para fechar a passagem nasal e impedir que alimentos/líquidos subam ao nariz, evitando os engasgos.
Ela também produz saliva fluida para lubrificar a garganta e deixar a laringe hidratada, facilitando a fala e a deglutição. A úvula auxilia na articulação da fala em sons específicos de algumas consoantes em várias línguas.
Outro papel importante da úvula é o reflexo de vômito e representa um mecanismo de segurança, desencadeando a ânsia de vômito quando é tocada, evitando a aspiração de corpos estranhos.
Aparentemente a úvula palatina não tem nada a ver com as emoções, mas na maioria das pessoas tem o formato de lágrima. Pelo fato de podermos viver sem a úvula, muitos acreditaram. ou ainda acreditam, que ela não tenha função, mas as observações revelam que sim. Ou seria ela um saco de pancadas dos alimentos que por ali passam?
PROBLEMAS
Na úvula podem aparecer doenças que devemos valorizar como:
(1º) Mucocele, um cisto que acumula muco quando os ductos das glândulas quando ficam machucados ou obstruídos por material mucoide desidratado. A úvula pode ser machucada por manipulações indevidas como as intubações anestésicas.
(2º) Papiloma pendurado em sua mucosa e provocado pelo HPV, ou na forma de condiloma acuminado.
(3º) Apesar de incomum, pode ocorrer aftas dolorosas na úvula muito incomodativas.
(4º) A mucosa da úvula geralmente é envolvida pela estomatite herpética primária, especialmente em crianças até cinco anos, apresentando vesículas preservadas ou rompidas, quando ficam com o aspecto aftoide.
(5º) A herpangina, uma doença viral muito comum que se assemelha ao herpes simples intrabucal, com febre e desconforto, se manifesta quase que exclusivamente na úvula e palato mole, e deve ser incluída em seus diagnósticos.
6º) A úvula pode ainda, com sua forma de lágrima, se apresentar partida em duas partes por uma fenda ou sulco central, dividindo-a. O palato no embrião se fecha como um zíper da frente para trás, sendo a úvula a última parte a se completar. A úvula bífida, deve-se considerar uma forma mínima de fissura palatina, cuja etiologia é hereditária multifatorial e a família deve ser pesquisada se tem membros com fissuras labiopalatinas e outras síndromes associadas. Preferencialmente, esta família deve ser analisada por especialistas, mas eventualmente a pessoa tem isoladamente a úvula bífida na família.
7º) Lesões crônicas ulceradas na úvula são raras e, quando presentes, não se pode descartar o câncer de orofaringe, especialmente associado ao HPV. Um especialista deve ser consultado e, às vezes, requer biopsia.
8º) O papel da úvula pode influenciar ainda na apneia obstrutiva do sono associado ao ronco severo e isto requer uma avaliação profissional especializada em sono.
REFLEXÃO FINAL
É local muito restrito, especial e localizada na linha média da garganta, quase a sinalizar que ali é o limite estratégico entre boca e orofaringe. Ela pode ter a forma, tamanho e cor alteradas, mas pacientes e muitos profissionais esquecem de examiná-las. Talvez ela seja mais importante do que imaginemos. O que procuramos, ou sonhamos, muitas vezes está embaixo de nosso nariz e não conseguimos perceber isto e, no caso da úvula ainda mais, pois está literalmente embaixo do nariz.