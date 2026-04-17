Iacanga - Investigação relacionada a furtos de cabos de telefonia registrados em Iacanga (50 quilômetros de Bauru) levou a Polícia Civil a prender em flagrante, na manhã desta sexta-feira (17), um jovem de 23 anos com grande quantidade de materiais furtados, parte deles já queimada para a extração de cobre.

De acordo com a polícia, a subtração dos cabos que estavam em posse do suspeito ainda nem havia sido comunicada à delegacia pela empresa proprietária quando policiais civis o surpreenderam com o material dentro de um imóvel abandonado localizado no bairro Estância Iacanga.

Ele estava acompanhado de um segundo homem e os dois fugiram quando avistaram a viatura. Porém, o investigado acabou deixando no local seu celular e foi detido momentos depois em sua residência, alegando que não fez nada errado e que correu porque seu amigo também correu.