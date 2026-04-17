A Polícia Militar (PM) evitou o furto de um caminhão na noite desta quinta-feira (16), no município de Avaí (40 quilômetros de Bauru). A ação ocorreu por volta das 20h, durante patrulhamento preventivo realizado por uma equipe do Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores.

De acordo com a equipe, os policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita tentando dar partida em um caminhão estacionado em via pública. Diante da situação, foi realizada a abordagem e o suspeito acabou contido no local.

Durante a averiguação, os policiais constataram que o homem utilizava uma chave do tipo “micha”, geralmente empregada para violar sistemas de ignição, com a intenção de furtar o veículo.