Equipes da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Bauru, coordenadas pelo delegado Cledson Nascimento, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), prenderam, nesta sexta-feira (17), o último dos três envolvidos que restava ser localizado na investigação que esclareceu a morte de Ismael Teles Honorato, de 52 anos, ocorrida no bairro Tangarás, no dia 7 de fevereiro. Conforme o JCNET noticiou, a vítima foi morta por engano, quando os criminosos invadiram a casa à procura do neto de seu irmão.

O preso nesta sexta-feira foi encontrado na residência de familiares, na esquina da rua Projetada com a rua Nelson Tozoni De Carlis, no Parque Primavera. Ele não ofereceu resistência, informou o delegado Cledson Nascimento. O rapaz foi interrogado, confessou a participação no crime e será encaminhado à Cadeia de Avaí. Ele ficará em prisão temporária por 30 dias.

Ismael Teles Honorato foi assassinado enquanto dormia. A investigação concluiu que ele foi morto por engano, com um tiro na cabeça, ao ser confundido com o neto de seu irmão. O rapaz, sim, era o verdadeiro alvo dos criminosos, que buscavam retaliação e vingança. Um adolescente de 16 anos e outro adulto já haviam sido presos.