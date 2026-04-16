18 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
SUPERLIGA 2026

Somos Vôlei Bauru enfrenta Lins, Lençóis e Avaré


Equipe Somos Vôlei Bauru
Invicto no ano, o Somos Vôlei Bauru volta à quadra neste sábado (18/4) pela Superliga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado. Com entrada gratuita, os jogos ocorrem no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), em Bauru.

Sob comando do técnico Carlos Lenta, o elenco 68+ pega Lins às 8h, o 58+ enfrenta Lençóis Paulista às 10h e o 45+ encara Avaré às 12h. Na primeira rodada, em 28 de fevereiro, as bauruenses venceram Avaré (com o 58+ e o 68+) e Promissão (com o 45+).

O projeto também segue sem derrotas em outra competição (Liga de Bauru), que igualmente já realizou duas etapas em 2026.

O Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel. A iniciativa oferece escolinha gratuita. Mais informações pelo telefone: (14) 99145-0691.

