Os jovens, especialmente os de menor renda, estão entre as principais vítimas do aumento da inadimplência dos últimos anos, mostra o Relatório Cidadania Financeira do Banco Central. Segundo o estudo, o número de jovens endividados dobrou em oito anos, de 13,7 milhões em 2016 para 27,6 milhões em 2024 e boa parte deles já está inadimplente. Segundo o estudo, a inadimplência do jovem é maior do que a dos adultos e idosos, independente da faixa de renda. Em 2024, segundo o BC, entre os jovens com renda até dois salários-mínimos, 17,4% encontravam-se inadimplentes. Para aqueles com renda entre dois e cinco salários-mínimos, a taxa de inadimplência foi de 13,8%. Já entre os jovens de maior renda, esse percentual foi de 10%. Causa? Falta de educação financeira.

Educação financeira para os filhos

Ensinar educação financeira para os filhos é muito mais sobre comportamento e exemplo do que sobre cálculos matemáticos. Aqui estão 10 dicas práticas para aplicar no dia a dia: