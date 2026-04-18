Os jovens, especialmente os de menor renda, estão entre as principais vítimas do aumento da inadimplência dos últimos anos, mostra o Relatório Cidadania Financeira do Banco Central. Segundo o estudo, o número de jovens endividados dobrou em oito anos, de 13,7 milhões em 2016 para 27,6 milhões em 2024 e boa parte deles já está inadimplente. Segundo o estudo, a inadimplência do jovem é maior do que a dos adultos e idosos, independente da faixa de renda. Em 2024, segundo o BC, entre os jovens com renda até dois salários-mínimos, 17,4% encontravam-se inadimplentes. Para aqueles com renda entre dois e cinco salários-mínimos, a taxa de inadimplência foi de 13,8%. Já entre os jovens de maior renda, esse percentual foi de 10%. Causa? Falta de educação financeira.
Educação financeira para os filhos
Ensinar educação financeira para os filhos é muito mais sobre comportamento e exemplo do que sobre cálculos matemáticos. Aqui estão 10 dicas práticas para aplicar no dia a dia:
1) Seja o exemplo: as crianças aprendem observando. Se você planeja as compras e evita compras por impulso, elas entenderão que o dinheiro exige critérios; 2) Introduza o conceito de "troca": explique que o dinheiro é limitado. Se comprarmos o brinquedo caro hoje, talvez não tenhamos para o cinema no final de semana.
Dicas práticas (2)
3) Use a mesada (ou "semanada"): para os menores, a frequência semanal funciona melhor. Isso ensina a administrar um recurso fixo por um período determinado. 4) Ensine a diferença entre desejo e necessidade: ajude-os a identificar o que é essencial (comida, escola) e o que é vontade momentânea (um jogo novo, um doce). 5) Crie a Regra dos Três Potes: divida o dinheiro deles em três destinos: Gastar (imediato), Poupar (para algo maior) e Doar (ajudar o próximo).
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6) Deixe-os cometer erros (pequenos): se seu filho gastar toda a mesada no primeiro dia, não dê mais dinheiro. Deixe-o sentir a consequência natural de ficar sem recursos até o próximo ciclo. 7) Envolva-os no planejamento familiar: em viagens ou passeios, defina um orçamento com eles. "Temos X reais para os lanches da viagem, como vamos usar?" 8) Estabeleça Metas de Curto e Longo Prazo: Incentive-os a guardar para um brinquedo específico. Ver o "montinho" crescer gera satisfação e ensina a gratificação adiada.
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9) Leve-os ao supermercado: use a lista de compras e compare preços de marcas diferentes. Mostre como pequenas economias se somam no final. 10) Explique a Origem do dinheiro: mostre que o dinheiro vem do trabalho e do esforço, e não simplesmente "sai do cartão ou do celular" por mágica.
Vendas no varejo sobem 0,6%
As vendas no varejo brasileiro avançaram 0,6% em fevereiro na comparação com o mês anterior e subiram 0,2% sobre um ano antes. A expectativa do mercado era de alta de 1,00% na comparação mensal. Quatro das oito categorias investigadas apresentaram crescimento das vendas em fevereiro: Livros, jornais, revistas e papelaria (2,4%), Combustíveis e lubrificantes (1,7%), Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,1%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,3%). As quedas ficaram por conta de Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-2,7%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,6%), Tecidos, vestuário e calçados (-0,3%) e Móveis e eletrodomésticos (-0,1%).
Empréstimo pessoal: taxa de juros volta a subir
Após uma queda em março, a taxa média do empréstimo pessoal em bancos voltou a subir em abril. Segundo pesquisa mensal da Fundação Procon-SP, a taxa média foi de 8,44% ao mês, apresentando um acréscimo de 0,14 ponto porcentual em relação a março. Isso aconteceu mesmo com o Banco Central tendo reduzido a taxa Selic para 14,75% ao ano, com um corte de 0,25 ponto percentual, no primeiro corte em quase dois anos.
Mude já, mude para melhor!
Resiliência é a arte de ser água: quando o caminho se fecha, ela não para, ela se adapta, contorna e encontra uma nova forma de seguir em frente com ainda mais força. Mude já, mude para melhor!