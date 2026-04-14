O meia-atacante destro Léo Ceará, de 27 anos, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista deste ano pelo Osasco Sporting, é o novo reforço do Noroeste para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele foi apresentado em coletiva de imprensa nesta terça-feira (14) pelo presidente da SAF do time, Reinaldo Mandaliti.

Léo Ceará já realizou exames médicos na Unimed Bauru e deve estar à disposição para as próximas rodadas. Na Série A2, ele disputou cinco jogos e marcou dois gols. O atleta também já defendeu o Maringá na Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive conquistando o acesso à Série C, além de somar passagens por Santo André, Ituano, XV de Piracicaba e Gyeongnam, da Coreia do Sul. O Alvirrubro volta à campo novamente em casa, no Estádio Alfredo de Castilho, neste sábado (18), às 18h, para receber o Nova Iguaçu, pela 3.º rodada do nacional.

Até o momento o Norusca disputou dois jogos nesta primeira fase, com derrota na estreia e empate em casa no último sábado, em casa, resultado que levou à demissão do técnico Guilherme Alves. O treinador havia vencido apenas um jogo em 10 partidas.