O Somos Vôlei Bauru venceu os três jogos que disputou neste sábado (11/4) em Lençóis Paulista. Os duelos marcaram a estreia da categoria 65+ na Liga de Bauru – torneio de abrangência regional.

As jogadoras comandadas pelo técnico Carlos Lenta superaram as anfitriãs, Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) e Itaí, todas, por 2 a 0. Parciais, respectivamente, de 15x08/15x04, 15x06/15x11 e 15x04/15x04. Rosinha foi eleita a melhor da rodada.

O próximo compromisso será no dia 18, pela Superliga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado, com as formações 68+ e 58+. As partidas ocorrerão no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), em Bauru.