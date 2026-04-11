Um adolescente foi apreendido na sexta-feira (10) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, em Pederneiras, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar.

Segundo as corporações, o flagrante ocorreu em um ponto já conhecido por denúncias recorrentes de comércio de entorpecentes. Durante monitoramento no local, os policiais observaram uma movimentação considerada típica da venda de drogas, com a aproximação de usuários e o deslocamento frequente do jovem até pontos utilizados para esconder o material.

Na abordagem, o adolescente indicou aos agentes o local onde os entorpecentes estavam armazenados. Durante a averiguação, foram apreendidos 72 pinos de cocaína, além de uma quantia em dinheiro. O material foi encaminhado para exame pericial, que apontou resultado preliminar positivo para cocaína.