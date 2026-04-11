Um motociclista de 30 anos morreu após um grave acidente entre uma moto e um carro na noite desta sexta-feira (10), no bairro Santa Eliza, em Botucatu. A vítima foi identificada como Michael Johnatan Oliveira de Moraes.

De acordo com informações do Beoltim de Ocorrência, a equipe foi acionada pelo COPOM para atender a ocorrência de acidente de trânsito com vítimas. Quando os policiais chegaram ao local, equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros já prestavam socorro aos envolvidos. Michael, que conduzia a motocicleta Honda, foi encontrado em estado gravíssimo, inconsciente e com ferimentos na perna esquerda, no pé e na cabeça, além de apresentar sangramento intenso. Ele foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. Apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

O motorista do VW Gol envolvido na colisão sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento médico no local. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico e dificuldade para se locomover. Ainda conforme o registro policial, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro e o exame clínico, além de resistir à abordagem dos policiais, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo.