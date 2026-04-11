13 de abril de 2026
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FORA DE OPERAÇÃO

Samu de Bauru informa telefone provisório após falha no 192

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Telefone 192 está, temporariamente, fora de operação
Telefone 192 está, temporariamente, fora de operação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Bauru informou que o telefone 192 está temporariamente fora de funcionamento devido a problemas técnicos causados pela falta de energia e por falhas na rede de telecomunicações.

Segundo o comunicado, a central não está recebendo chamadas no número de emergência até que o serviço seja restabelecido. Enquanto a situação não é normalizada, a orientação à população é que, em casos de urgência e emergência, o contato seja feito pelo telefone provisório (14) 98187-4893.

O SAMU informou ainda que as concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e pela telefonia já foram acionadas e trabalham para solucionar o problema o mais rápido possível. A recomendação é que a população utilize exclusivamente o número alternativo até novo aviso.

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