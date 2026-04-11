Dois homens foram presos na madrugada deste sábado (11) após serem flagrados dirigindo um FIAT/500 com sinais de adulteração e registro de furto, durante patrulhamento da Polícia Militar Rodoviária em São Manoel.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais rodoviários seguiam em patrulhamento com destino a São Manuel quando avistaram um FIAT/500 com o pneu traseiro furado na rodovia Marechal Rondon. Diante da situação, a equipe decidiu realizar a abordagem do veículo.
No carro estavam dois homens, um de 23 anos e outro de 25 anos. Durante a abordagem, os policiais ouviram os ocupantes separadamente e constataram divergências nas versões apresentadas, o que despertou suspeita. Em seguida, foi realizada uma vistoria minuciosa no automóvel. Durante a inspeção, a equipe identificou uma parte soldada na estrutura do veículo, além de inconsistências entre a numeração do chassi, dos vidros laterais e do motor.
Após consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o veículo possuía registro de furto ocorrido em 4 de dezembro de 2025, na cidade de São Paulo, conforme boletim de ocorrência. Questionados sobre a origem do carro, os dois informaram que estariam apenas transportando o veículo a pedido de um colega até a cidade de Bauru.
Diante dos fatos, ambos foram apresentados no plantão policial e autuados por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Por se tratar de crime considerado inafiançável na ocorrência, os indiciados foram encaminhados à Cadeia Pública de Itatinga, onde permaneceram à disposição da Justiça para audiência de custódia.