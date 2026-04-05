Nem por milagre divino? Nem o Jesus de menino? Nem com dinheiro do povo? Nem prometendo de novo? Deus não está em Bauru. Adeus Cidade Sem Limites. Carniça atrai urubus. Cansa o dedo em riste. Bauru vai ser dizimado pela chuva. Chupa que não é de uva. Como uma saúva. Um veneno dolorido. Tudo nublado. Nada colorido. São Pedro cansou da província. Água da antítese terrena. Enche o batalha, mas inundação não falha. É o fio da navalha. A cidade negativa - notícia da palha. Culpa concorrente. Desde que fizeram sem competência. Remendos durante séculos. Nem religião nem ciência. Quem arrumar ganha um ego.