Nem por milagre divino? Nem o Jesus de menino? Nem com dinheiro do povo? Nem prometendo de novo? Deus não está em Bauru. Adeus Cidade Sem Limites. Carniça atrai urubus. Cansa o dedo em riste. Bauru vai ser dizimado pela chuva. Chupa que não é de uva. Como uma saúva. Um veneno dolorido. Tudo nublado. Nada colorido. São Pedro cansou da província. Água da antítese terrena. Enche o batalha, mas inundação não falha. É o fio da navalha. A cidade negativa - notícia da palha. Culpa concorrente. Desde que fizeram sem competência. Remendos durante séculos. Nem religião nem ciência. Quem arrumar ganha um ego.
05 de abril de 2026
escolha sua cidade Bauru
- últimas
- regiões
-
editorias
- editorias
- Agenda
- Bauru e Região
- Brasil e Mundo
- Café com Política
- Celebs
- Charges
- Cidade 360
- Cinemas
- Conteúdo de Marca
- Cultura
- Economia & Negócios
- Empresas e Negócios
- Entrelinhas
- Esporte
- Falecimentos
- Gente, Negócios & Propaganda
- Guia de Benefícios
- Olimpíadas
- Polícia
- Política
- Regional
- Tribuna do Leitor
- Vida Profissional
- colunistas sampi
- colunistas
- podcast
- variedades
- edição digital
- check-in
- Sobre a Sampi
- Termos de uso
- Política de Privacidade
- Fale com a Sampi
- Envie seu Currículo
escolha outra cidade