Despertar devagar é quase impossível em um mundo tão acelerado. Dá a impressão que você está sendo arrebatado, mas cuidado para não ser robotizado.

O dia inicia e com ele, a correria.

Às vezes bate a nostalgia... Ah que saudades de certas coisas do passado. Os compromissos eram cumpridos, mas encontrava-se aquele tempinho...

Ao entardecer havia as brincadeiras na rua, de queima, esconde-esconde, de bets... mesmo tendo horário para entrar em casa, quanta alegria! Havia mais tempo no ouvir, no olhar, no divertir-se com coisas simples.

E o anoitecer acontecia: sentar-se na calçada sem medo, pois era um tempo mais seguro e ali, conversando, o tempo era aproveitado.