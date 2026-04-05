O dia inicia e com ele, a correria.
Despertar devagar é quase impossível em um mundo tão acelerado. Dá a impressão que você está sendo arrebatado, mas cuidado para não ser robotizado.
Sempre existiu a correria?
Às vezes bate a nostalgia... Ah que saudades de certas coisas do passado. Os compromissos eram cumpridos, mas encontrava-se aquele tempinho...
Ao entardecer havia as brincadeiras na rua, de queima, esconde-esconde, de bets... mesmo tendo horário para entrar em casa, quanta alegria! Havia mais tempo no ouvir, no olhar, no divertir-se com coisas simples.
E o anoitecer acontecia: sentar-se na calçada sem medo, pois era um tempo mais seguro e ali, conversando, o tempo era aproveitado.
Enquanto alguns pais conversavam, as crianças brincavam... E antes de entrar em casa aquele olhar para o céu... Como era lindo, ver na escuridão estrelas a brilhar!
E querer achar as três Marias, o desafio de achar a Estrela D'alva, fazer um pedido... Que gostoso!
Ou descobrir desenhos nas nuvens...
Será que isso é coisa do passado?
De tanta tecnologia, cada um com a sua tela segue e muitas vezes parece estar olhando para o chão e, quem está do lado, fica sem atenção. Será que olha-se mais para o chão?
A tecnologia tem seus benefícios, sem dúvida, mas tem certas coisas que vão além dela e isso não devemos perder: o encanto!
É preciso apreciar e apresentar esse encanto para as crianças: filhos, netos. O mundo não se resume somente em telas tecnológicas.
Existe, também, uma tela espetacular que talvez estamos deixando de olhar...
Quem controla a tela?
Eu, você... e há como encontrar um tempinho: basta querer.
E então, você está olhando demasiadamente para o chão ou está encontrando um tempo para olhar para o céu?