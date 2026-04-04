A cidade de Bauru recebe, entre os dias 9 e 12 de abril, a primeira edição do Festival Hip-Hop Cria, iniciativa promovida pelo Instituto Formando Mentes Coletivas. O evento apresenta uma programação cultural gratuita com foco no público infanto juvenil e seus familiares que reúne batalhas de breaking, sarau de poesia, mural de graffiti, debates, encontros formativos e apresentações artísticas. O festival nasce a partir da trajetória do projeto Hip-Hop Cria, desenvolvido pelo Instituto Formando Mentes Coletivas desde 2021 com ações voltadas à cultura, educação e formação cidadã. Utilizando o hip-hop como ferramenta de expressão artística e fortalecimento identitário, o projeto promove atividades culturais e educativas destinadas principalmente às juventudes negras e periféricas, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo a produção artística local.
"Acredito que o resultado do festival será incrível, pois já é consequência de um trabalho de 3 anos com as OSC's convidadas, é a primeira vez que faremos um evento de Hip Hop com foco no público infantil, totalmente aberto e gratuito. Queremos incentivar as crianças e famílias a vivenciar e pensar outras formas de fazer a cultura Hip Hop acontecer", disse Kahena Bizzotto, responsável geral do projeto e coordenadora geral do IFMC. "Todo mundo que curte Hip Hop tá convidado a colar em peso", finalizou.
A realização do festival foi viabilizada por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Bauru, possibilitando uma programação diversa e aberta ao público. Ao todo, o evento mobiliza cerca de 20 artistas locais e promove atividades conectadas aos quatro elementos da cultura hip-hop: rap, breaking, graffiti e DJ. "Além de ser algo muito positivo pro currículo e portfólio dos artistas que irão participar do festival, vai ser uma experiência muito diferenciada e rica para a cidade e público. Minhas expectativas estão altas.", pontua o coordenador geral do festival e graffiteiro Victor Thiago (Nunk).
Durante 4 dias, o público poderá participar de intervenções artísticas e vivências culturais, fortalecendo o hip-hop como espaço de educação, arte e transformação social.
PROGRAMAÇÃO
9 de abril (quinta-feira)
- 8h30 às 10h30 - Vivência Hip Hop com OSCs
Atividade formativa com apresentação da história do hip-hop e de seus quatro elementos: graffiti, breaking, rap e DJ.
- 13h30 às 15h30 - Vivência Hip Hop com OSCs
Apresentação da cultura e seus elementos para joven
Local: Sesc Bauru
10 de abril (sexta-feira)
8h30 às 10h30 - Vivência Hip Hop com OSCs
Atividade formativa com apresentação da história do hip-hop e de seus quatro elementos: graffiti, breaking, rap e DJ.
- 13h30 às 15h30 - Vivência Hip Hop com OSCs
Apresentação da cultura e seus elementos para jovens.
Local: Sesc Bauru
- 19h30 às 22h - Mesa temática Clandestina Slam
"Cultura de rua: quando o hip hop ocupa as escolas" Debate sobre infância, juventude e educação a partir da cultura hip-hop, seguido de apresentação de slam.
Local: Ponto de Cultura Formando Mentes Coletivas
11 de abril (sábado)
- 9h30 às 12h - Café com Hip Hop Roda de Conversa com Frente Feminina do Hip Hop de Bauru e Elas no Hip Hop de Jaú
Tema: "Elas no toque ontem e hoje: continuidade das minas no Hip Hop"
Local: Ponto de Cultura IFMC
- 14h às 17h30 - Batalha de Breaking
Competição de Breaking nas categorias Kids vs Kids (solo), Batalhas 3x3 com participação infantil. Local: Sesc.
12 de abril (domingo)
- 7h às 14h - Mural de Graffiti: "Cada CEP um TAG ed. H2 Cria". Intervenção artística coletiva com pintura de mural urbano no Jardim Petrópolis.
- 16h às 21h - Encerramento
Programação aberta ao público com sarau artístico, breaking, atividades culturais para crianças e show de encerramento no Parque Vitória Régia.