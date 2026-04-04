A cidade de Bauru recebe, entre os dias 9 e 12 de abril, a primeira edição do Festival Hip-Hop Cria, iniciativa promovida pelo Instituto Formando Mentes Coletivas. O evento apresenta uma programação cultural gratuita com foco no público infanto juvenil e seus familiares que reúne batalhas de breaking, sarau de poesia, mural de graffiti, debates, encontros formativos e apresentações artísticas. O festival nasce a partir da trajetória do projeto Hip-Hop Cria, desenvolvido pelo Instituto Formando Mentes Coletivas desde 2021 com ações voltadas à cultura, educação e formação cidadã. Utilizando o hip-hop como ferramenta de expressão artística e fortalecimento identitário, o projeto promove atividades culturais e educativas destinadas principalmente às juventudes negras e periféricas, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo a produção artística local.

"Acredito que o resultado do festival será incrível, pois já é consequência de um trabalho de 3 anos com as OSC's convidadas, é a primeira vez que faremos um evento de Hip Hop com foco no público infantil, totalmente aberto e gratuito. Queremos incentivar as crianças e famílias a vivenciar e pensar outras formas de fazer a cultura Hip Hop acontecer", disse Kahena Bizzotto, responsável geral do projeto e coordenadora geral do IFMC. "Todo mundo que curte Hip Hop tá convidado a colar em peso", finalizou.

A realização do festival foi viabilizada por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Bauru, possibilitando uma programação diversa e aberta ao público. Ao todo, o evento mobiliza cerca de 20 artistas locais e promove atividades conectadas aos quatro elementos da cultura hip-hop: rap, breaking, graffiti e DJ. "Além de ser algo muito positivo pro currículo e portfólio dos artistas que irão participar do festival, vai ser uma experiência muito diferenciada e rica para a cidade e público. Minhas expectativas estão altas.", pontua o coordenador geral do festival e graffiteiro Victor Thiago (Nunk).