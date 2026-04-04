Julier é órfão e se envolve numa trama que se desenrola na pequena cidade de Rosário, no Maranhão. Ao se ver completamente sozinho no mundo, decide investigar os mistérios por trás da morte de seus pais, envolvidos em uma grande revolução que mudou os rumos da história do Brasil por volta de 2040.

Este é o ponto de partida de "O garoto à janela", primeiro romance do jovem escritor Higor Boconcelo, que nasceu em Arealva, mas viveu durante muitos anos em Bauru. A obra será lançada no dia 8 de abril, às 19h30, no Espaço Mireveja, em Bauru, na rua Maria Cecília de Oliveira Maciel, 1-13 - Jardim Colonial, próximo à Unesp.

No dia 10 de abril o evento será na Livraria Martins Fonts Vila Buarque, em São Paulo (rua Dr. Vila Nova, 309 - Vila Buarque), a partir das 19h.